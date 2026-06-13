Los fans de Resident Evil recibieron una excelente noticia cuando Capcom confirmó que Resident Evil Code: Veronica tendrá un remake que llegará a Nintendo Switch 2 y otras plataformas actuales en 2027. Sin embargo, quienes esperaban volver a jugar la versión clásica mediante Nintendo Switch Online acaban de recibir un cubetazo de agua fría.

Durante una sesión privada de preguntas y respuestas realizada la semana pasada, el productor de la saga, Yoshiaki Hirabayashi, dejó claro que Capcom no tiene planes de llevar Resident Evil Code: Veronica X al catálogo de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

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Capcom descarta Resident Evil Code: Veronica X para Nintendo Switch Online

La duda surgió después de que Nintendo ampliara el catálogo de juegos de Nintendo GameCube para Switch 2. Debido a que Resident Evil Code: Veronica X fue lanzado en GameCube en 2003, muchos jugadores pensaron que podría ser uno de los siguientes títulos en incorporarse al servicio.

No obstante, Hirabayashi fue directo al responder sobre esa posibilidad:

“No hay planes para eso”.

Por ahora, la biblioteca de GameCube en Nintendo Switch Online cuenta con nueve juegos disponibles y Nintendo ya adelantó que más títulos llegarán en el futuro, pero parece que el clásico de terror de Capcom no forma parte de esos planes.

¿Qué es Resident Evil Code: Veronica X?

Resident Evil Code: Veronica X es una versión expandida del juego original lanzado en Dreamcast en el año 2000. La aventura sigue a Claire Redfield mientras busca a su hermano Chris y se enfrenta nuevamente a los horrores de Umbrella.

Para muchos seguidores de la franquicia, se trata de una de las entregas más importantes de la saga, ya que conecta directamente los eventos de los primeros juegos con historias posteriores y profundiza en personajes clave como los hermanos Redfield y la familia Ashford.

Por lo anterior, es normal que varios fanáticos tengan ganas de jugar Resident Evil Code: Veronica para estar listos para su remake el próximo año.

Nick Apostolides quiere que el próximo remake de la franquicia sea el de Resident Evil: Code Veronica

¿Cómo jugar Resident Evil Code: Veronica X mientras esperas el remake?

Aunque Capcom confirmó que no tiene planes de llevar Resident Evil Code: Veronica X al catálogo de Nintendo Switch Online, eso no significa que los fans no tengan opciones para revivir este clásico antes del lanzamiento de su esperado remake.

La forma más accesible de jugarlo actualmente es a través de las versiones digitales disponibles en consolas modernas. El título puede adquirirse en PlayStation para PS4 y PS5 mediante retrocompatibilidad, además de estar disponible en Xbox gracias a la compatibilidad con versiones anteriores.

Por otro lado, quienes prefieran la experiencia original también pueden buscar las ediciones lanzadas para Sega Dreamcast, PlayStation 2 y Nintendo GameCube, aunque conseguir una copia física suele ser cada vez más complicado y costoso.

El remake de Resident Evil Code: Veronica llegará en 2027

Aunque la versión clásica no llegará a Nintendo Switch Online, los fans sí podrán disfrutar de una reinterpretación moderna. Capcom confirmó recientemente que el remake de Resident Evil Code: Veronica está en desarrollo y llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC en algún punto de 2027.

Por ahora no se conocen demasiados detalles sobre esta nueva versión, pero el anuncio ha sido suficiente para convertirla en uno de los proyectos más esperados por los seguidores de la franquicia de terror.

Y a ti, ¿te hubiera gustado jugar Resident Evil Code: Veronica en Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

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