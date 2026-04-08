Ya puedes apartar el Álbum Panini de la Copa del Mundo 2026 y los paquetes con sobres en Amazon México

El Mundial de fútbol está cada vez más cerca y ya puedes apartar el álbum oficial de la competencia

La Copa del Mundo 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca. Esto también marca un evento importante para los fans y coleccionistas que sucede cada 4 años. Nos referimos al lanzamiento del Álbum Panini del Mundial que se lanza junto con la justa futbolera desde México 1970. Cada 4 años, los entusiastas del balompié adquieren el álbum en busca de completarlo por distintos medios.

Está el tradicional con la compra de sobres con estampas, pero también hay una escena de intercambio que crece cada vez más. Sin embargo, también está la opción de ir por el paquete completo en años recientes y te agradará saber que ya puedes apartar el álbum y los paquetes con sobres en Amazon México.

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Inicia la preventa del Álbum Panini de la Copa del Mundo 2026 y los paquetes con sobres en Amazon México

A un par de meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, Amazon México inició la preventa del Álbum Panini del Mundial y los sobres con estampas para poder completarlo.

La expectativa sobre el anuncio y el lanzamiento estaban en todo lo alto, pero era necesario que se cumpliera la fase de repechaje para tener a las 48 selecciones nacionales.

Esa parte ya se cumplió, y todo está listo para la impresión del álbum oficial junto con sus estampas. De acuerdo con la publicación de preventa de Amazon México, todos los lanzamientos de Panini para el Mundial 2026 llegarán el próximo 30 de abril. En este enlace encontrarás la tienda oficial del Álbum Panini con todos los productos.

Los precios son los siguientes:

Álbum Panini de la Copa del Mundo FIFA 2026 (pasta dura) – $349 MXN

Álbum Panini de la Copa del Mundo FIFA 2026 (cubierta estándar) – $99 MXN

Caja con 100 sobres – $2500 MXN

Paquete con 10 sobres – $250 MXN

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon México y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

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