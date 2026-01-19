Ya puedes apartar los DualSense de la colección Hyperpop de PS5: Amazon revela precio oficial y fecha de lanzamiento

Hace décadas, el tema de la personalización de las consolas y accesorios no se tocaba a nivel oficial. Era la presentación que ponía la compañía en el mercado, algunas variantes, y nada más. Con el paso del tiempo, esto se volvió una constante en otros sectores del gaming y las empresas que fabrican consolas pusieron manos a la obra. En el caso del PS5, Sony atinó en lanzar colecciones con diferentes estilos para personalizar y la más reciente ya inició su preventa. Hablamos de Hyperpop, cuyos DualSense ya tienen precio y fecha de lanzamiento oficial.

Aprovecha y no te quedes sin tus DualSense Hyperpop para PS5

Amazon México inició la preventa de los mandos DualSense de la colección Hyperpop de PS5. Hace unos días, Sony presentó su nueva línea de controles y cubiertas para su actual consola.

La temática pop de esta colección destaca las combinaciones en rojo, verde y azul, cuyo tono principal se difumina de abajo hacia arriba para terminar en negro en la parte superior.

Fuera de la combinación de colores, se trata de los tradicionales mandos DualSense para PlayStation 5. Estos controles destacan por su conectividad inalámbrica, actualmente compatible con el PC gaming. También por su diseño ergonómico, buen tamaño y tecnología háptica. El sistema de vibración permite experimentar hasta el mínimo detalle en un juego, mientras que sus gatillos adaptivos brindan un realismo sin precedente.

De acuerdo con la publicación de Amazon México, el precio y fecha de lanzamiento de cada mando son:

Los DualSense Hyperpop llegarán este año

