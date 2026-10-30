Dark Souls es principalmente una aventura single-player, pero todos los juegos de la saga también presentan un marcado componente multijugador que enriquece de una manera muy significativa la experiencia. Lamentablemente, los jugadores de 2 entregas se quedarán con las ganas de convivir e interactuar con otros usuarios.

FromSoftware informó a la comunidad que los títulos afectados apagarán sus servidores temporalmente debido a un problema desconocido. No hay más detalles al respecto, lo que despertó la preocupación de los jugadores al considerar el historial previo de la franquicia y los eventos recientes.

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Dark Souls 2 y 3 apagarán sus servidores, y los fans están preocupados

A primera hora del viernes 30 de octubre de 2026, algunos jugadores empezaron a notar que tenían dificultades para acceder a las funcionalidades online de algunos juegos de la franquicia. Poco después, la compañía japonesa publicó un comunicado en el que arrojó un poco de luz sobre esta situación.

Mediante un post en redes sociales, FromSoftware confirmó que los servicios en línea para un par de títulos de la serie Dark Souls se desactivaron indefinidamente debido a un error que afecta al servidor, aunque no entró en detalles sobre el problema en cuestión.

Los juegos que se vieron afectados por estos inconvenientes son Dark Souls 2 de 2014 y Dark Souls 3 de 2016. Ambos juegos perdieron todas sus funciones online en PlayStation, XBOX y PC. Actualmente se desconoce cuándo se reactivará el servicio, lo que genera preocupación en la comunidad.

“Debido a un problema del servidor, los servidores de juego para los siguientes títulos no estarán disponibles temporalmente en todas las plataformas. Proporcionaremos actualizaciones una vez que tengamos información sobre el tiempo de restauración del servidor. Nos disculpamos por las molestias”, se lee en el comunicado de FromSoftware.

El mensaje inicial se publicó durante la madrugada de este viernes, y aún no hay novedades. Si bien los jugadores aún pueden descargar ambos juegos con normalidad y acceder a sus partidas, actualmente es imposible utilizar las funciones en línea: desde ver los rastros de sangre que dejan otros usuarios al morir hasta las invasiones.

Cierran servidores de Dark Souls 2 y 3 en consolas y PC, y nadie sabe cuándo volverán a estar activos

Fanáticos de Dark Souls temen por el futuro de los juegos afectados

Sin duda, la falta de información oficial sobre cuánto tiempo tardará en solucionarse esta problemática resulta, cuanto menos, alarmante. Y sí, los jugadores tienen motivos para estar muy preocupados, pues la franquicia de fantasía oscura no es ajena a ese tipo de interrupciones abruptas.

Es imposible olvidar el incidente de 2022, en el cual los servidores de la versión para PC de Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 estuvieron inactivos durante meses debido a un problema de seguridad. Tras una larga espera, las características en línea se reactivaron hasta finales de ese año.

Por supuesto, los jugadores temen que algo similar ocurra otra vez y que los servidores de Dark Souls 2 y 3 permanezcan inactivos durante meses.

Es importante recordar que la semana pasada se descubrieron nuevas vulneraciones de seguridad en el sistema PHP, que es un lenguaje de programación utilizado en sitios web e infraestructuras de red. En consecuencia, muchas compañías tuvieron que actualizar sus programas, e incluso Capcom se vio en la necesidad de apagar los servidores de Street Fighter V y retirar el juego de la venta.

Se desconoce si el incidente de Dark Souls está relacionado, pero llama la atención que hace un par de días hubo un mantenimiento en el servidor de la segunda entrega.

Sólo se puede jugar Dark Souls 2 y Dark Souls 3 en modo offline

Pero cuéntanos, ¿aún juegas alguno de estos títulos? Déjanos leerte en los comentarios.

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