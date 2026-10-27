El formato digital posee muchas ventajas, pero también presenta multitud de problemas. ¿Uno de los más comunes? La capacidad de las compañías para dejar de vender sus videojuegos de la noche a la mañana, lo que claramente afecta a los nuevos jugadores. Eso es justo lo que sucedió con un famoso juego exclusivo de PlayStation, aunque su eliminación de las tiendas tiene una justificación válida.

El videojuego en cuestión pertenece a una de las franquicias más icónicas del mercado, por lo que el hecho de que actualmente sea imposible de adquirir es una muy mala noticia. Por suerte, los desarrolladores ya explicaron el motivo detrás de esta situación y prometieron que ya trabajan para solucionar el problema cuanto antes.

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Capcom deja de vender Street Fighter V en PlayStation y PC

La semana pasada, un grupo de investigadores y organizaciones de ciberseguridad utilizaron inteligencia artificial para descubrir importantes vulnerabilidades en el los sistemas PHP, que es uno de los lenguajes de programación de código abierto y de uso general más utilizados en el desarrollo de sitios web.

Esta situación poco habitual provocó que múltiples páginas de Internet y servicios dejaran de funcionar de manera temporal, lo que obligó a los responsables de las plataformas afectadas a trabajar a contrarreloj para encontrar una solución a estos problemas de seguridad.

Lamentablemente, todo este asunto afectó significativamente a uno de los juegos exclusivos de PlayStation más controversiales de la última década: Street Fighter V, el famoso pero criticado título de lucha que debutó originalmente en febrero de 2016. Los nuevos jugadores seguramente notaron que ahora es imposible adquirirlo.

Al visitar la página de Steam, aparece un mensaje que advierte que el videojuego de Capcom actualmente no está disponible en la tienda digital. Algo similar ocurre en la PS Store de PS4 y PS5, donde en ninguna parte aparece una opción que permita comprar el título y añadirlo a la colección.

Naturalmente, estos hallazgos generaron mucho temor entre los fanáticos, especialmente aquellos que aún no tienen el título de peleas en su colección. Esa preocupación es comprensible, sobre todo al recordar que, hoy más que nunca, es muy común que las compañías retiren para siempre sus juegos de las plataformas digitales.

Sony y PlayStation tienen un historial particularmente negativo en ese frente. Hace un par de meses, las compañías informaron que eliminarán 500 películas de las bibliotecas personales de todos los usuarios. Además, y en medio de la polémica por la desaparición del formato físico, aseguraron que los juegos digitales no les pertenecen a los jugadores.

Street Fighter V deja de venderse temporalmente en la PS Store de PlayStation y en PC vía Steam

Capcom explica por qué Street Fighter V dejó de estar disponible

Pero antes de que entren en pánico, es importante aclarar que Street Fighter V solamente dejará de venderse de forma temporal. Resulta que los desarrolladores decidieron retirarlo de las tiendas digitales debido a las recientes vulneraciones de seguridad relacionadas con los sistemas PHP.

El pasado 21 de octubre de 2026, Capcom informó que realizó un mantenimiento de emergencia para abordar un inconveniente no intencionado que actualmente afecta la experiencia de juego. Los errores persistieron, y la compañía lanzó más adelante otro comunicado formal en el que reveló que la interrupción se debió a los problemas de seguridad.

Ahora, a inicios de esta semana, la empresa japonesa informó que todas las ediciones de Street Fighter V dejarán de venderse en PlayStation 4 y Steam de forma temporal hasta que se refuercen aún más la seguridad relacionada con el lenguaje de programación PHP. En consecuencia, los servidores en línea también se apagaron.

Los jugadores que ya tengan este título en su colección, aún podrán jugar los apartados offline con normalidad. “Hasta que se complete la reparación, las ventas en PlayStation Store y Steam se suspenderán gradualmente. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su paciencia y comprensión”, dijo Capcom.

Por ahora, se desconoce cuándo volverá Street Fighter V. La editora tampoco proporcionó una fecha estimada para el regreso de las funciones online. Afortunadamente, esta situación no afecta a Street Fighter 6, la más reciente entrega de la franquicia de Capcom.

Street Fighter V es uno de los juegos afectados por las recientes vulneraciones en los sistemas del lenguaje de programación PHP

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