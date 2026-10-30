Para nadie es secreto que Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado de la historia y se piensa que tendrá impacto, incluso, en la cultura pop. Nadie quiere quedar fuera de su lanzamiento y el hype es tanto que da pie a sospechas o hechos extraños.

En meses recientes, se juega con la posibilidad de que el debut de GTAVI tenga impacto financiero en distintos sectores dada la baja de productividad que podría haber días después de su lanzamiento.

Una posibilidad, definitivamente, e incluso gobiernos hacen recomendaciones al respecto. Sin embargo, algo en una de las ligas deportivas más famosas del planeta llamó la atención pues podría tratarse de una rarísima coincidencia o de un acto premeditado.

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La NBA tiene la ola de lesiones más grande en su historia y aseguran que GTAVI tiene la culpa

La temporada 2026 - 2027 de la NBA inició hace unos días, pero este año destaca por su enorme cantidad de lesiones que ya se volvió histórica.

Actualmente, se reportan 79 lesionados, una cantidad que jamás se presentó en un inicio de temporada y que preocupa pues entre ellos se encuentran estrellas del calibre de Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Paolo Banchero, Kawhi Leonard, entre otros.

Si bien hay algunas lesiones que dada su gravedad significan que el jugador no estará disponible hasta el siguiente año, otras requieren atención y reposo en un periodo que resulta extraño por la coincidencia.

Los fans piensan que muchas de estas lesiones son fingidas o exageradas y que los jugadores lo hicieron a propósito para poder jugar GTAVI a partir del 19 de noviembre.

En septiembre pasado, el jugador Steven Adams declaró en los medios de comunicación que debían poner atención en noviembre, mes de lanzamiento de GTAVI pues, aseguró, habría una gran cantidad de lesiones y estas tendrían que ver con el lanzamiento del juego de Rockstar y no precisamente con el cuidado físico de los basquetbolistas.

Steven Adams says the quality of NBA play & coaching will drastically decline in November when ‘Grand Theft Auto VI’ drops 👀😂



“I will say: You guys should anticipate November. The performance of the league...league wide. GTA is dropping. So look at NFL, look at all the leagues… pic.twitter.com/ja3a3CHOoh — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 22, 2026

¿Es posible que los jugadores de la NBA fingieran para jugar el nuevo Grand Theft Auto?

El número de lesiones que hay actualmente en la NBA es preocupante para el inicio de temporada, pero también en términos de planeación de cada equipo y el negocio en general. Al no haber estrellas, aumenta la posibilidad de que haya derrotas en equipos importantes y también disminuye el interés por ver los juegos, ya sea presencial, por TV o Internet.

Desde esa perspectiva, parece una locura que un grupo de jugadores decidieran fingir una lesión pata jugar GTAVI sin preocuparse por los partidos de la temporada ya que una simulación de ese tipo podría acarrear problemas ante las autoridades de la liga para el jugador y su equipo.

Sin embargo, esto podría tratarse de una extraña coincidencia y si nos movemos hacia el terreno de la especulación, no se duda que habrá jugadores que sacarán provecho a su lesión y al lanzamiento del nuevo Grand Theft Auto.

Muchas estrellas de la NBA tienen presencia fuerte en redes sociales por razones financieras y de marcas y es difícil que no cedan a la tentación de atraer visualizaciones y audiencia al mostrar al mundo que están jugando GTA VI, tal como lo harán millones de jugadores.

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