La espera para los fans de Demon Slayer que quieren ver su más reciente película está por terminar. Después de arrasar en cines de todo el mundo, El Castillo Infinito finalmente llegará al streaming, lo que permitirá que millones de espectadores disfruten desde casa el inicio del desenlace de una de las franquicias de anime más exitosas de los últimos años.

Como seguramente recordarás, hace unas semanas en el panel de Demon Slayer en la Anime Expo 2026 se confirmó que Crunchyroll estrenaría la cinta a finales de julio. Ahora, la plataforma reveló el horario exacto para quienes esperan verla desde el primer minuto.

¿A qué hora se estrena Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito en Crunchyroll?

Crunchyroll confirmó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito estará disponible a las 9:00 AM, hora del centro de México, de este martes 28 de julio.

La película llegará con una amplia selección de subtítulos y doblajes, aunque la plataforma recordó que la disponibilidad de idiomas puede variar según la región.

Si ya tienes una suscripción a Crunchyroll, podrás comenzar a verla desde esa hora sin costo adicional.

¿De qué trata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito?

La película marca el inicio del esperado arco final de la historia creada por Koyoharu Gotouge. Tras los acontecimientos del entrenamiento de los Pilares, Muzan Kibutsuji lanza su ofensiva definitiva y provoca que Tanjiro Kamado, Nezuko, los Pilares y todos los cazadores sean arrastrados al misterioso Castillo Infinito.

Dentro de este enorme laberinto, los protagonistas deberán enfrentarse a las Lunas Superiores en una serie de combates decisivos que pondrán a prueba todo lo aprendido durante su viaje.

Cabe mencionar que este largometraje es apenas la primera parte de la adaptación del arco El Castillo Infinito, considerado por muchos seguidores como el punto más intenso y emotivo del manga.

Con este estreno, los fans que no pudieron disfrutar la cinta en cines tendrán la oportunidad de ponerse al día antes de que continúe la adaptación del desenlace de Demon Slayer en 2027.

¿Verás Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito desde su estreno en Crunchyroll? ¿Crees que el arco final superará las temporadas anteriores? Cuéntanos en los comentarios.

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