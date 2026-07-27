El anuncio sobre el final del formato físico provocó una ola de críticas contra PlayStation y hay jugadores que consideran que se trata de una traición a lo que significó la marca por décadas y para su público.

Las protestas individuales dan paso a movimientos organizados y aquellos que deseen expresar su descontento contra Sony podrán hacerlo con un “apagón” el próximo mes.

Una de las cuentas de entusiastas del formato físico más importantes en redes sociales, hizo un llamado a los fans para defender la opción de consumo de juegos a través de discos.

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Jugadores molestos contra Sony organizan apagón contra PlayStation. ¿Cuándo es y de qué trata?

Por medio de una publicación en su cuenta de X, los responsables de Does it play? llamaron a los jugadores a unirse para un apagón masivo contra PlayStation.

El movimiento busca subir de nivel la protesta contra la compañía japonesa luego de que anunciaran el final del soporte para formato físico en sus consolas a partir de 2028. Asimismo, el próximo mes cerrarán la PS Store de PS3, lo que significará la desaparición de varios juegos que no tienen una versión actual, ya sea por relanzamiento o remasterización.

De acuerdo con la información, el apagón contra PlayStation se llevará a cabo del 23 al 30 de agosto. Se invita a los jugadores a que, durante 7 días, no enciendan sus consolas de PlayStation, no inicien sesión y no adquieran ningún tipo de contenido en la PS Store. El objetivo es impactar las finanzas de la empresa japonesa como medio de presión para que dé marcha atrás a su decisión.

Sony wants to abandon fans? Let's give them a small taste of their own medicine!



Together with other creators we call for a 1 week #PSBlackout in August. No logins, no play sessions, no purchases on any of Sony's platforms. pic.twitter.com/v6JvdvbHLD — Does it play? (@DoesItPlay1) July 26, 2026

Los organizadores aseguran que PlayStation lleva años traicionando a su público

El mensaje de Does it play? señala que la marca de Sony lleva años dando la espalda a sus fans con decisiones polémicas. Entre ellas mencionan el cierre de estudios, el abandono de hardware como el PSVR 2 y su fallida estrategia de juegos como servicio.

Asimismo, mencionan que PlayStation nunca se había sentido tan desconectada de su público y el anuncio del final del formato físico fue “el último golpe” contra su comunidad.

También, señalaron la ausencia de franquicias que PlayStation tiene en el olvido, como Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper, Resistance y siguen sin perdonar el cierre de Japan Studio.

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