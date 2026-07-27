Parasyte se convirtió en uno de los mangas más representativos al hablar de ciencia ficción o terror. Esta historia oscura y llena de suspenso fue escrita hace más de 30 años y, además de tener su propio anime, también ha inspirado películas y una serie con actores reales.

La producción más reciente es Parasyte: The Grey, la serie de Netflix que trasladó la invasión de parásitos a Corea del Sur en una historia original. Tal parece que la plataforma de streaming aún está interesada en reinterpretar la historia de Hitoshi Iwaaki con Parasyte: TAMIYA,

Esta nueva serie exclusiva de Netflix pondrá su atención en Ryoko Tamiya, uno de los personajes más interesantes de Parasyte. Se espera que la nueva serie llegue en algún momento de 2027.

Como el nombre de la serie lo indica, la historia aborda la vida de Ryoko Tamiya, uno de los antagonistas de Parasyte que cambia drásticamente durante el desarrollo de la historia. Esta parásita es diferente al resto, ya que su comportamiento es más racional que el resto y hasta tiene una personalidad más “humana” que pone en duda si los parásitos y los humanos pueden vivir en paz.

Parasyte: TAMIYA será protagonizada por Shioli Kutsuna, mejor conocida por interpretar a Yukio en la saga Deadpool. En cuanto a la producción de esta serie, tenemos al equipo detrás de Parasyte: The Grey. Yeon Sang-ho, director de Train to Busan o Estación Zombie en Latinoamérica, estuvo a cargo de la producción de Parasyte: TAMIYA y escribió el guion en colaboración con Ryu Yong-jae, guionista de La casa de papel: Corea.

A continuación te comparto la sinopsis general de la serie:

“Llegan en silencio y oscuridad. Descienden de los cielos. Tienen hambre de carne humana. Están en todas partes. Son parásitos, criaturas alienígenas que deben invadir y tomar el control de un huésped humano para sobrevivir. Y una vez que han infectado a sus víctimas, pueden adoptar cualquier forma letal que elijan: monstruos con dientes gigantes, demonios alados, criaturas con cuchillas en lugar de manos. Pero la mayoría ha elegido ocultar su letal propósito tras rostros humanos ordinarios. Así que nadie conoce su secreto, excepto un estudiante de bachillerato corriente. Shin está luchando por el control de su propio cuerpo contra un parásito alienígena, ¿pero podrá encontrar la manera de advertir a la humanidad de los horrores que se avecinan?“.

¿Qué te parece esta adaptación? ¿Crees que es una buena decisión crear historias alternas inspiradas en franquicias de este calibre? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios.

Si quieres saber más sobre Parasyte y otras series de anime te invitamos a visitar esta página.

Sigue en LEVEL UP.

Fuente