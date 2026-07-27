En los últimos años, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon se ha convertido en una red de negocios para muchos usuarios. Incluso se ha dejado de lado la competencia y el coleccionismo por la idea de enriquecerse a través de la reventa de cartas raras.

Para evitar que los clientes se vean afectados por la reventa, Pokémon Company ha introducido en Japón un sistema de reconocimiento facial para identificar a las personas que hayan entrado varias veces en un mismo día a las tiendas de cartas.

La intención de este sistema es negar la entrada a las personas que intenten comprar más de una vez al día en la misma tienda. Sin duda, es una medida arriesgada que se ha impuesto ante una situación que ha afectado directamente a los consumidores.

Video relacionado: Pokémon te ESCUPIÓ en la cara y lo seguiste comprando - TOP 5

El anuncio de estas medidas se hizo a través de la página web del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. Esto llama la atención porque Pokémon Company instituyó esta nueva medida después de solicitar de forma obligatoria que los clientes presenten una identificación My Number para limitar la compra de algunos productos y la participación en loterías oficiales de forma física y en línea.

Según lo descrito en la publicación, el sistema pretende identificar a los clientes que superen la edad de la población estudiantil a nivel básico al ingresar a la tienda y así puedan entregarle un boleto numerado para que realicen su compra. En caso de romper esta regla de forma deliberada, los empleados pueden acercarse personalmente y negar la entrada al establecimiento.

Si bien estas nuevas reglas pueden parecer demasiado estrictas, la realidad es que hay algunos puntos que no quedan del todo claros. Por ejemplo, en la página se menciona que los clientes que intenten pasar por encima del reglamento recibirán una advertencia. También se omite qué pasará con los revendedores que simplemente acudan a otra tienda en esa localidad para comprar más paquetes de cartas.

¿Qué te parecen estas medidas? ¿Crees que The Pokémon Company hace lo correcto? No olvides dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios, queremos leerte.

Si quieres saber más sobre el mundo de Pokémon, puedes visitar el siguiente enlace.

Video relacionado: De GTA V a GTA VI: así cambió la industria de los videojuegos

Sigue en LEVEL UP.