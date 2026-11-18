LO QUE DEBES SABER:

Miami Heat celebrará una noche especial llamada Vice City por el lanzamiento de GTA 6, en colaboración con Rockstar Games

La arena tendrá autos inspirados en el juego, zonas para fotografías y comida temática de Burger Shot y Cluckin’ Bell

Habrá espectáculo de medio tiempo, exhibición de drones y venta de jerseys y playeras especiales

La cancha tendrá los colores de GTA 6 y el logo del Heat será reemplazado temporalmente por el letrero de Vice City

Giannis Antetokounmpo usará una edición especial de sus tenis Nike con los colores de Vice City

Grand Theft Auto 6 marcará el regreso de la franquicia a Vice City, ciudad inspirada en la escena diurna, nocturna y criminal de Miami. La fiesta, la playa, las luces neón, los autos deportivos y más son parte del estereotipo y el debut es tan grande que se celebrará en la NBA.

No podía ser de otra manera. El Miami Heat será el equipo encargado de dar la bienvenida al juego de Rockstar Games y lo hará con un evento único en la historia de los videojuegos y la liga de básquetbol.

La noche de Vice City será una realidad y esto es todo lo que sucederá.

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La noche de Vice City y el debut de GTA 6 en la NBA

Take-Two Interactive y Rockstar Games echarán la casa por la ventana para el debut de GTA 6 y la NBA será uno de los lugares donde habrá fiesta para dar la bienvenida al juego más esperado de la historia.

Mañana, 18 de noviembre, durante la noche anterior al debut de GTA 6 se llevará a cabo la noche de Vice City en el Kaseya Center, casa del Miami Heat que jugará contras los Milwaukee Bucks.

Al tratarse de una ocasión especial, habrá detalles únicos en la arena, en la duela y en los uniformes de los jugadores locales.

De inicio, la arena tendrá actividades de activación de GTA 6, como la presencia de automóviles modificados e inspirados en los que saldrán en el videojuego. También habrá zonas especiales para tomarse fotos con los logos de GTA 6. Por única ocasión, la zona de alimentos tendrá venta de combos de Burger Shot y Cluckin’ Bell. También habrá espectáculo de medio tiempo, show de drones y venta de playeras y jersey de edición especial.

It’s time to lock in. A Night in Vice City is tomorrow and here’s everything you need to know. pic.twitter.com/gQWPLzVKD2 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 17, 2026

Por una noche, no es Miami, es Vice City

Por otra parte, la duela cambiará por única ocasión en la temporada. Tendrá colores inspirados en GTA 6, en específico dentro del área que delimita la zona de los 3 puntos y la de tiro libre.

Asimismo, cambiará el logotipo del Miami Heat por el letrero de Vice City en el centro de la cancha. Lo mismo pasará con la zona exterior de la duela, donde ya luce el nombre de la ciudad.

Por una noche no será Miami, sino Vice City

El Miami Heat y sus estrellas lucirán uniformes y calzado de edición especial por GTA 6

Finalmente, el detalle más espectacular de la noche de básquetbol será la presentación de una edición especial del uniforme del Miami Heat.

En esta ocasión, se trata de una colaboración entre el equipo de la NBA y Travis Scott, cantante, fan de los videojuegos y una de las estrellas no deportivas de Nike.

Esto resulta en un uniforme en negro con detalles en rosa neón y blanco. En la parte del pecho luce el logotipo de Vice City, mientras que, en la parte superior izquierda, y por única ocasión, el patrocinador será GTA 6.

Asimismo, la estrella del Miami Heat, Giannis Antetokounmpo, lucirá una edición especial de su actual silueta con Nike que en esta ocasión tendrá los colores de Vice City.

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