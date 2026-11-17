LO QUE DEBES SABER

Disney+ se fusionará con otra aplicación para crear una plataforma de streaming unificada hacia finales de 2026

La integración de ambos servicios de paga incluirá televisión en vivo y otras funciones adicionales

Existen otros movimientos similares en el sector, como la futura fusión de HBO Max y Paramount+

Los servicios de suscripción son un pilar en la industria del entretenimiento, y actualmente son una de las mejores vías para disfrutar series de TV, películas y, por supuesto, videojuegos. El problema es que hay tantas opciones disponibles que elegir cuál contratar puede ser difícil. Afortunadamente, Disney+ finalmente se fusionará con otro programa de streaming para unificar ambas experiencias.

A través de un comunicado para los inversionistas, la compañía detrás de franquicias de la talla de Marvel y Pixar enfatizó que su plan de fusión continúa según lo previsto, y confirmó que se concretará a finales de este año. Esta estrategia permitirá crear una experiencia unificada que combinará los contenidos y beneficios de ambas plataformas.

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Disney+ y Hulu por fin se fusionarán oficialmente en diciembre de 2026

Desde hace muchos años, sabíamos que Disney intentaba integrar el contenido y las características de Hulu en su servicio Disney+ para crear una sola aplicación que combinara lo mejor de ambos programas. Esta medida responde a la necesidad de unificar su ecosistema para evitar que los usuarios cancelen su membresía mensual.

Tras una larga espera, la compañía estadounidense finalmente hizo avances significativos en ese frente y, durante la más reciente presentación de resultados financieros con los inversionistas, confirmó que el proceso de fusión “está casi completo”. El gigante del entretenimiento confirmó que el objetivo es fusionar ambos servicios en una sola app.

Disney comenzó con sus esfuerzos para fusionar Disney+ y Hulu en 2023, momento en el que integró un icono de la app de Hulu dentro del servicio de streaming homónimo; sin embargo, este primer intento no incluía todo el contenido, como ciertas series, canales de TV y funciones premium.

La unificación completa de ambas plataformas finalmente se concretará a finales de este año, según revelaron Josh D’Amaro, director ejecutivo de la compañía; y Hugh Johnston, jefe financiero de la empresa.

Los directivos confirmaron que, a partir de diciembre de 2026, los suscriptores del paquete Disney+ y Hulu “disfrutarán una experiencia totalmente unificada en Disney+”. La esperanza es que esta unión permita a los suscriptores descubrir e interactuar con una amplia gama de contenidos de una manera más fluida y sencilla.

“Creemos que nuestro enfoque continuo en el producto y la tecnología generará mayores beneficios en términos de participación y retención de clientes con el tiempo”, comentaron el jefe Josh D’Amaro y el director financiero Hugh Johnston en su carta trimestral a los accionistas.

Disney+ Hulu están en proceso de unificación y se fusionarán en una sola app en diciembre de 2026

Qué implica la unificación de Disney+ y Hulu para los suscriptores

Por ahora, la compañía mantiene en secreto el día en la que finalmente se concretará la fusión entra ambas ofertas de streaming. También es un misterio si la aplicación de Hulu dejará de estar disponible una vez que se complete la unión de los programas de paga. En dicho caso, deberemos esperar para conocer la fecha límite para el cierre de la app.

Anteriormente, se informó que la compañía aún mantendría las membresías individuales de Hulu para que los usuarios puedan adquirirlas por separado. Se desconoce si este aún será el plan. Al final del día, recordemos que la integración comenzó en 2023 bajo el mandato del antiguo director ejecutivo Bob Iger.

La fusión de Disney+ y Hulu tiene como objetivo unificar las librerías de ambos servicios para que los usuarios puedan explorar todos los contenidos desde una interfaz compartida, en lugar de que tengan que saltar de una aplicación a otra para acceder a ciertas películas, series, etcétera.

En esa misma línea, Disney+ finalmente incorporará funciones que todavía tenía pendiente una vez que se concrete la integración, incluida la televisión en vivo y algunos complementos. Tampoco se anunció un cambio de precio para el paquete premium, así que los suscriptores podrán acceder a estos beneficios por el mismo costo: $21.99 USD al mes.

Es importante destacar que esta fusión únicamente tendrá implicaciones en Estados Unidos, región en la que Disney+ y Hulu todavía se manejan como aplicaciones independientes. En el caso de México y otros países, la marca Hulu ya forma parte de Disney+ tras la integración de la marca Star+.

En su comunicado, la compañía confirmó que tiene planes de ampliar su oferta de videos verticales, formato que introdujo por primera vez en la aplicación durante marzo. En diciembre, presentará videos hechos por creadores de TikTok. Por ahora, se desconoce si las nuevas funciones de Hulu que se integrarán en Disney+ también llegará a nuestra región.

Disney+ finalizará su fusión con Hulu a finales de 2026, lo que permitirá acceder a beneficios adicionales

Vale la pena recordar que HBO Max y Paramount+ también atraviesan un proceso similar, pues ambos servicios se fusionarán tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. La fecha en la que la unificación se concretará es desconocida, pero las compañías confirmaron que lanzarán un paquete a precio reducido que incluye las 2 plataformas a inicios de 2027.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas fusiones? Déjanos leerte en los comentarios.

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