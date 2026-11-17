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El estreno de GTA 6 afectará actividades laborales y escolares en todo el mundo

Un profesor español canceló exámenes y tareas durante una semana para que sus alumnos jueguen

El docente adelantó las clases para darles este descanso sin afectar sus estudios y que puedan disfrutar GTA 6

La decisión recuerda su emoción por el lanzamiento de GTA V en 2013

El lanzamiento de GTA 6 es un fenómeno en distintas partes del mundo a tal grado que se esperan hechos nada comunes, como ausentismo laboral y escolar en el día de debut y posteriores.

Cada sector hace su lucha, ya sea para mantener a las personas concentradas en sus actividades o para reconocer la importancia de la diversión y los ratos de ocio.

Precisamente, un profesor pensó en lo segundo y comunicó a sus alumnos una gran noticia pues hizo todo para que disfruten el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 sin preocuparse por tareas y exámenes.

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Este profesor adelantó su curso para que sus alumnos disfruten GTA 6

Tras décadas de videojuegos como forma de entretenimiento, hoy hay generaciones que saben de lo que hablan y entienden lo que significa el lanzamiento de un título muy esperado.

El próximo 19 de noviembre debutará GTA 6 y se perfila como un suceso mundial al grado de que algunas actividades se verán afectadas de una u otra forma.

Por supuesto que las generaciones jóvenes están listas para el estreno y recientemente trascendió que un profesor dejará que sus alumnos disfruten el juego de Rockstar Games.

Una publicación en X compartió el correó electrónico que un profesor español de nombre Juan Miguel López envió a sus alumnos con una sorpresa. El docente les informó sobre la cancelación de exámenes y tareas por toda una semana para que disfruten el lanzamiento de GTA 6.

El maestro explicó a sus alumnos que esta es la razón por la que tuvieron una mayor carga de trabajo en días recientes. Su objetivo era adelantar la mayor cantidad de actividades posible de su programa escolar para que los jóvenes tuvieran la oportunidad de jugar el título de Rockstar sin preocuparse por nada. Eso sí, les advirtió que una vez que termine la semana, regresarán al ritmo de trabajo habitual.

En españa, un profesor le suspendio todas las tareas y evaluaciones a los alumnos para que puedan disfrutar el GTA 6



Tiene mas ganas de jugar el que todos los pibes jsjs pic.twitter.com/YgvACvursu — ElBuni (@therealbuni) November 16, 2026

¿Por qué el profesor tomó esta decisión? Ser gamer no se olvida

Una decisión inusual, definitivamente, pero hay un detalle a considerar pues el profesor español recordó sus buenos tiempos como videojugador.

En el correo, el docente explica a sus alumnos que entiende perfectamente lo que sienten con el lanzamiento de GTA 6 pues él pasó por lo mismo en 2013, hace 13 años, cuando debutó GTA V.

Al respecto, reveló a sus alumnos que también tuvo esa emoción, el deseo de que el juego debutara y no hablaba de otra cosa con sus amigos más que del título de Rockstar. En ese entonces, solo quería llegar a casa y jugar.

De ahí que el emotivo mensaje cierre con la frase: “yo tuve mi momento con GTA V y me hace mucha ilusión que ustedes tengan el suyo con GTA 6″.

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