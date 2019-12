Jugadores creen que Square Enix anunciará un nuevo NieR por esta razón

Todo indica que Square Enix prepara algo especial para celebrar los 10 años de NieR. La compañía abrió hace poco un sitio especial por el próximo aniversario de la franquicia, así que muchos jugadores esperan la revelación de una nueva entrega de la saga.

Ahora, un nuevo movimiento del estudio llevó la emoción de los fans a un nuevo nivel. A lo que nos referimos es que Square Enix hizo un registro de la marca NieR en Japón. El proceso se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre, pero se hizo público hasta hoy.

El registro se hizo unos días antes de la apertura del sitio antes mencionado. Sin embargo, todavía no hay información oficial sobre un hipotético anuncio sobre la franquicia. Los jugadores esperan una nueva entrega original, pero también hay quienes creen que un relanzamiento de NieR podría estar cerca.

Es importante destacar que el registro de la marca no implica necesariamente que un nuevo juego está en camino. Yosuke Saito, productor de la franquicia, confirmó en noviembre de 2017 que el siguiente juego de la serie ya estaba en desarrollo.

Sin embargo, no reveló si se trata de un remake o una especie de secuela de NieR: Automata. Hay algunas fuentes que señalan que el próximo lanzamiento de la serie no está cerca, por lo que no está claro cuáles son los planes para celebrar el aniversario.

El sitio teaser sigue activo, pero no se ha actualizado con información nueva. Por otro lado, ni Saito ni Yoko Taro, encargado de la serie, han dado pistas sobre el futuro de la franquicia. Así que tendremos que esperar por más información oficial al respecto.

NieR: Automata ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Busca todas las noticias relacionadas con el título en este enlace.

