Horizon Zero Dawn y más juegos llegarán a PlayStation Now

A pesar de que PlayStation Now no es un servicio con presencia en todo el mundo, PlayStation brinda un importante soporte a la plataforma. Actualmente cuenta con más de 800 juegos entre títulos de PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. La compañía planea que la cifra vaya en crecimiento y para lograrlo dentro de muy poco agregarán 3 juegos más que ayudarán a arrancar el año nuevo con el pie derecho.

Por medio de PlayStation Blog, se dio a conocer que a partir del próximo 2 de enero los usuarios del servicio podrán jugar sin costo adicional los 2 grandes exclusivos de PlayStation 4 Horizon Zero Dawn y Uncharted: The Lost Legacy. A este par de títulos se sumará una tercera experiencia, que ha ganado popularidad por ser una muy divertida, Overcooked! 2.

En Horizon Zero Dawn controlarás a Aloy, una cazadora en un mundo en el que existen máquinas salvajes que viven a la par de los humanos, que se organizan en tribus. El juego estará disponible con el contenido de la expansión The Frozen Wilds, así como otro contenido añadido. Uncharted: The Lost Legacy ofrece una aventura con la manufactura de la franquicia, pero con diferentes protagonistas. Esta experiencia también incluye el multijugador de Uncharted 4: A Thief’s End, así como modos Superviviente. Por último, Overcooked! 2 ofrece una experiencia enfocada en el modo multijugador para hasta 4 personas y consiste en preparar platillos en coordinación con los demás participantes y mantener el control de la cocina.

Si quieres disfrutar alguno de estos 3 juegos, sólo es necesario contar con una cuenta en los lugares en los que está disponible el servicio. Hay suscripciones mensuales ($9.99 USD) o anuales ($59.99 USD) Si cumples con lo anterior, entonces podrás tener acceso a todo el catálogo del servicio que podrás jugar directamente en la nube o localmente, al descargarlos en tu consola. Otro detalle que debes saber es que estos juegos estarán disponibles por tiempo limitado: Horizon Zero Dawn y Uncharted: The Lost Legacy estarán en el servicio hasta el 7 de abril de 2020.

¿Qué opinas de esta selección de juegos? ¿Estás interesado en alguno de ellos? ¿Te gustaría que PlayStation Now estuviera disponible en más países? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Te recordamos que hace poco se añadieron varios juegos al catálogo. El servicio poco a poco va en aumento, pues recientemente supimos que ya cuenta con una cantidad de usuarios muy alta. Puedes encontrar más noticias relacionadas con PlayStation Now si checas esta página.

