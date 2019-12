Borderlands 3 debuta en STADIA con versión desactualizada

Aunque Google STADIA ha tenido un arranque complicado, es claro que el único camino a seguir es hacia adelante y sumando títulos pues, al final, la plataforma necesita una oferta que llame la atención con títulos importantes. Precisamente, hoy recibió 2 juegos que cuentan con una gran comunidad aunque uno de ellos ya está dando de qué hablar porque no llega en su versión final.

Hoy, Google anunció la llegada de Dragon Ball Xenoverse 2 y Borderlands 3 a STADIA como parte de su estrategia para sumar nuevos y atractivos títulos a la plataforma. Sin embargo, es el juego de Gearbox Software el que llamó la atención pues en cuanto estuvo disponible se confirmó que se trata de una versión desactualizada, por lo que no cuenta con el contenido reciente ni los parches y mejoras que el equipo de desarrollo ha implementado para mejorar la experiencia.

Grab some new games to play across your favorite screens! Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2, and Ghost Recon Breakpoint are available this week on Stadia.



Check out our blog for additional details → https://t.co/gVTMHwZMM7 pic.twitter.com/QJoSWK7Ggw