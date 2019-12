Spencer: Xbox One X nos permitió hacer realidad Xbox Series X

La estrategia de Microsoft y Xbox para la siguiente generación es cada vez más clara. Con Xbox Series X se abre la posibilidad de ver una línea completa de consolas que se ajusten a las diferentes tendencias del mercado y a las necesidades de los usuarios de la marca.

De acuerdo con Phil Spencer, jefe de Xbox, este ambicioso y nuevo proyecto fue posible en parte al trabajo que se hizo con Xbox One X, la más reciente revisión de la actual consola de Microsoft.

Durante una entrevista con GameSpot, el directivo habló sobre una presentación que hizo hace algunos años, en 2016, donde habló sobre la actualización de hardware en las consolas. En ese entonces, se trabajaba en Xbox One S y en Xbox One X para hacerle mejoras al modelo original del sistema. Spencer afirmó que Xbox One X fue un paso imporante para llegar a Xbox Series X.

"Creamos Xbox One S, creamos Xbox One X, tomamos en cuenta mucha retroalimentación de los fans, tratamos de hacer que esos comentarios de los clientes y desarrolladores fuera bastantes críticos para quienes somos, y esa ha sido una parte muy importante de nuestro viaje y decidimos que queríamos hacer de eso el núcleo central de Project Scarlett", comentó Spencer.

El directivo destacó la compatibilidad completa que existe entre Xbox One S y Xbox One X. Esta característica es en gran medida el espíritu que tendrá el ecosistema que Microsoft ha construido a lo largo de los años y que, por supuesto, estará presente en Xbox Series X.

"Puedes jugar tus juegos de Xbox One en Xbox One X y se juegan mejor... Eso fue un escalón en nuestro aprendizaje para decir, `bueno, cómo llevamos los juegos a una nueva arquitectura para asegurarnos de que tengamos los beneficios de esa arquitectura en la experiencia de juego'", agregó el directivo.

Spencer ejemplificó con los juegos de Xbox 360, que se ejecutan mejor en Xbox One X que incluso en el hardware original. El plan de Microsoft es hacer algo similar con Xbox Series X.

En otras noticias relacionadas, el nombre de la próxima consola de la compañía será más sencillo de lo que crees. Por otro lado, se confirmó que el nuevo Xbox tendrá retrocompatibilidad desde su lanzamiento. Busca más información relacionada con Xbox Series X en este enlace.