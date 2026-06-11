Ahora que los videojuegos son más caros que nunca, es indispensable que aproveches las promociones de Steam para añadir atractivos títulos a a tu colección. La plataforma de Valve nunca decepciona y ahora tiene una nueva oferta que te permitirá conseguir gratis un juego de supervivencia con cientos de reseñas positivas.

Como suele suceder, este tipo de oportunidades sólo están disponible por tiempo limitado, así que te aconsejamos reclamar cuanto antes el juego, pues ahorrarás más de $200 MXN. A continuación, te decimos cómo reclamarlo con 100% de descuento.

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Un atractivo juego de supervivencia está disponible gratis en Steam

Steam se mantiene como una de las plataformas más accesibles en cuanto a precios. Además, constantemente regala videojuegos como parte de promociones y campañas especiales. Su nuevo obsequio te encantará si disfrutas los juegos donde el objetivo más importante es sobrevivir a un ambiente hostil.

En 2021, Timberline Studio y Kepler Interactive sorprendieron con The Red Lantern, un título donde deberás superar las inclemencias de Alaska. Por fortuna, estarás acompañado de 5 huskies siberianos que, además de hacerte compañía, te ayudarán a sobrevivir en un viaje bastante complicado.

Tu misión principal será volver sano y salvo a tu casa, así que uno de tus objetivos será encontrar un camino seguro. Tendrás un trineo equipado con todo lo necesario para sobrevivir por un tiempo, pero las raciones son limitadas y tienen a 5 compañeros que cuidar.

The Red Lantern tiene más de 1000 reseñas positivas, pues logró conquistar a los usuarios de Steam con su concepto de sobrevivir en la nieve acompañado de adorables perros que harán todo por salvarnos. Los jugadores también elogiaron la historia y el apartado visual del juego independiente.

Adorables compañeros te acompañarán en The Red Lantern, una aventura de supervivencia para PC

Si la propuesta de The Red Lantern ya te convenció, sólo debes visitar su página en Steam y dar clic en el botón “Agregar a la cuenta”. De esta forma, se añadirá gratis a tu cuenta para siempre y habrás ahorrado $233.99 MXN, que es el precio normal al que se ofrece el juego para PC.

Te recordamos que se trata de una promoción que estará disponible por tiempo limitado. Tienes hasta el próximo 18 de junio para conseguir el título de supervivencia sin costo.

¿Qué ofrece The Red Lantern?

El juego inicia cuando Musher, el personaje principal de esta aventura, toma una decisión aventurada: iniciar una nueva vida en Alaska. Para ello, primero elige a los compañeros que guiarán su trineo en esta peligrosa aventura. El desafío principal de The Red Lantern es aprender todo lo necesario para no morir apenas empezado el viaje.

La exploración será vital para cumplir el objetivo de encontrar un nuevo hogar, pues en los senderos nevados encontrarás recursos y herramientas que te harán las cosas un poco más fáciles. Al mismo tiempo, conocerás la historia de Musher y la de cada uno de sus perros.

The Red Lantern está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

Como en todo juego de supervivencia, fracasar será la mejor forma de aprender y mejorar. Además de explorar, deberás cazar, cuidar a tus acompañantes y resguardarte bien de peligros en tu campamento.

The Red Lantern tiene un sistema de progresión basado en mejoras para el trineo y esas herramientas que te salvarán la vida más de una vez. El título también tiene un modo Zen, ideal si sólo quieres relajarte y pasar un buen rato viendo los paisajes y jugando con los caninos.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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