Nuevas pistas hacen pensar que el Pase Anual de Fortnite podría hacerse realidad

Hace unos días nos enteramos de un Pase Anual que llegaría a Fortnite y que daría la posibilidad de obtener una gran cantidad de objetos cosméticos a cambio de una suma importante de paVos. Desafortunadamente no se supo mucho sobre él, pues Epic Games lo habría cancelado, por lo que no llegaría al juego. Eso se pensaba, pero hoy salieron a la luz nuevas pistas que podrían indicar que al fin llegaría de alguna manera o por lo menos algo similar.

Luego de la gran cantidad de información que llegó con la última actualización, algunos jugadores encontraron datos importantes relacionados con este supuesto pase cancelado. Unos de estos usuarios son HYPEX y Yanteh_, que por medio de sus cuentas de Twitter compartieron sus hallazgos. De acuerdo con HYPEX, el Pase Anual está disponible para algunas personas. Para reforzar esta información, el usuario Yanteh_ liberó una imagen en la que se muestra que traerá mucho contenido para los jugadores durante el siguiente año, entre lo que destacan 7 objetos cosméticos exclusivos. Incluso se alcanza a ver que el precio de este Pase Anual será de 7800 paVos.

Por ahora no se sabe nada oficial acerca del Pase Anual. Lo que refirió Epic Games es que lo planearon, pero que al final no se hizo realidad, lo cual explica que se encontrara entre el contenido no usado de las actualizaciones. Sin embargo, esta actualización da más que pensar a los usuarios, pues hace imaginar por qué Epic actualizaría información del Pase Anual, que no usaría.

Te dejamos con la publicación de estos usuarios.

Earlier today they updated the Annual Pass again after they said it's cancelled and now it's available for some people..

📸: @Yanteh_ pic.twitter.com/D5sjp1KKTh