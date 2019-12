Próximo Street Fighter podría llegar en 2021

Los últimos títulos de Street Fighter han acompañado a las pasadas generaciones de consolas y la siguiente al parecer no será la excepción, pues, con la llegada de los nuevos sistemas, Capcom ya estaría pensando en la nueva iteración de la serie.

Esto se cree así porque recientemente se llevó a cabo la Capcom Cup 2019, lo que dio lugar a la revelación de la siguiente edición, que se organizaría en 2020. Lo que llamó la atención del comunicado que hizo Capcom es que, a pesar de que por ahora se tiene planeado brindar soporte al evento hasta 2021, el ganador de la Capcom Cup 2020 no tendrá su lugar asegurado para Capcom 2021.

Esto para muchos quizá no signifique mucho, pero, si miramos a ediciones anteriores del evento, sólo 1 vez ha ocurrido algo semejante. En concreto, fue algo que también sucedió en 2015, cuando Capcom anunció que el ganador de Ultra Street Fighter no ganaría su pase automático para la siguiente edición, en 2016. Esto se debió a que en ese año llegó la más actual iteración de la franquicia, Street Fighter V, por lo que los fans creen que algo semejante pasará en esta ocasión y que Capcom podría revelar el hipotético Street Fighter VI en 2021, antes de la Capcom Cup de ese año.

Como seguramente imaginarás, nada de esta información está confirmada por Capcom. No obstante, no debería tomar por sorpresa si se volviera realidad, pues la última entrega llegó hace casi 4 años, en los inicios de PlayStation 4, por lo que no resultaría extraño que Capcom repitiera ese modelo. Así que sólo nos resta esperar para conocer los verdaderos planes de Capcom.

Esto no significa que Capcom ya esté descontinuando el soporte para Street Fighter V, sino todo lo contrario, ya que recientemente se anunció una nueva edición de este juego, que incluirá contenido que llegó posteriormente, además de nuevos personajes. Por otro lado, quizá te interese saber que el proyecto en conjunto con Bandai Namco, TEKKEN × Street Fighter aún es muy recordado por los fans. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Street Fighter si visitas esta página.

