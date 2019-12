Google STADIA ya está disponible en más equipos

El lanzamiento de Google STADIA no tuvo una excelente recepción debido a algunas limitaciones en su servicio. Una de ellas era la incompatibilidad con los dispositivos Chromecast Ultra que no estaban incluidos con paquetes STADIA. Afortunadamente para todos los que planeaban disfrutar el servicio por este medio, recientemente se reveló que ya es posible.

A través de Twitter, la cuenta oficial de Google STADIA dio a conocer que todos los dispositivos Chromecast Ultra ya tienen soporte para Google STADIA, por lo que los suscriptores ya tendrán más dispositivos disponibles en los cuales jugar.

Anteriormente, Google había informado que el servicio llegaría a estos dispositivos, pero en su debut sólo dieron soporte a los Chromecast Ultra incluidos en los paquetes Google STADIA Founder y Premiere.

Esto no significa que la plataforma de juego en la nube ya tenga soporte para toda la familia Chromecast. A lo que nos referimos es que los usuarios que cuenten con un televisor con Chromecast integrado tendrán que esperar un poco más para poder disfrutar las bondades de Google STADIA, pues la compañía todavía no habilita el servicio en esta opción.

En el mensaje que compartieron invitaron a las personas a esta al pendiente de Google STADIA, pues pronto brindarán soporte a más equipos.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.