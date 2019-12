Google compró este estudio de desarrollo para trabajar en STADIA

Para nadie es un secreto que el lanzamiento de STADIA, el servicio de streaming de Google, no fue el esperado. Sin embargo, la compañía continúa trabajando para que su experiencia de gaming sea más robusta.

Desde la presentación de la plataforma, Google aseguró que el contenido exclusivo sería uno de sus pilares. Para ello fundó STADIA Games and Entertainment, su estudio de desarrollo. Ahora, Google acaba de adquirir a una desarrolladora más para tener un mayor catálogo de juegos propios.

Por medio de un comunicado, Jade Raymond, encargada de STADIA Games and Entertainment, reveló que Google concretó la adquisición de Typhoon Studios. Si el nombre de la compañía no te suena, debes saber que son los encargados de Journey to the Savage Planet.

“Siempre estamos buscando gente que comparta nuestra pasión y visión del futuro del gaming, por lo que estoy muy emocionada de que Typhoon Studios, los desarrolladores independientes que están detrás de Journey to the Savage Planet, próximo a lanzarse, se unan a STADIA Games and Entertainment”, comentó Raymond.

Typhoon Studios seguirá bajo el liderazgo de Reid Schneider y Alex Hutchinson, sus cofundadores. De acuerdo con Raymond, el estudio continuará trabajando en el lanzamiento de Journey to the Savage Planet tal y como estaba planeado. Así que el título será multiplataforma en su estreno el 28 de enero de 2020.

“Mientras tanto, nuestra prioridad será integrar al equipo de Typhoon Studios en STADIA Games and Entertainment. ¡Estamos encantados de darle la bienvenida a este equipo de increíble talento a la familia Google!”, concluyó Raymond.

