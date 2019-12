Comunidad de Pokémon sorprenderán a usuarios de Sword & Shield en Navidad

Pokémon Sword & Shield ya están en el mercado y justo a tiempo para estar debajo del árbol de Navidad de muchos niños en todo el mundo. Esta época es perfecta para demostrar el amor entre la comunidad de Pokémon, por lo que los fans ya preparan un evento que alegrará a muchas personas que apenas reciban el juego en Navidad.

Cada 25 de diciembre de los últimos años la comunidad de Pokémon se organiza para esparcir un buen mensaje entre los jugadores de este título para estar en sintonía con la época de esperanza. A este acontecimiento se le conoce como “Operation Delibird”. Según indica Eurogamer, el nombre fue acuñado a partir de la Operation Zubat, que hacía que muchos usuarios enviaran Zubat a través de Wonder Trade.

En cambio, en la Operation Delibird, los usuarios sacarán provecho de las capacidades de comunicación de los títulos para realizar intercambios Pokémon aleatorios para dar criaturas raras o especiales a Entrenadores Pokémon de todo el mundo con el fin de llevar un momento de alegría con jugadores nuevos o niños, en especial.

En esta ocasión, muchos jugadores están organizando una nueva edición para mandar Pokémon iniciales o Pokémon exclusivos de cada versión y causar felicidad a Entrenadores Pokémon que apenas recibirán su juego en Navidad. A pesar de que es algo mínimo, los usuarios más pequeños seguramente lo agradecerán, pues estas criaturas son muy raras. El evento iniciará el 25 de diciembre y se extenderá hasta el 26 de diciembre, día en el que se celebra el Boxing Day en Norteamérica.

El usuario de Twitter silencedrowns hizo el recordatorio por medio de Twitter y la respuesta fue muy buena. Además, esta ocasión será una buena oportunidad para que la comunidad Pokémon se una, olvide un poco sus diferencias y recientes controversias y hacer que otros formen recuerdos inolvidables con el título.

I hope the pokemon fanbase does the thing again where we breed a ton of starters and version exclusives and send them out as mystery trades on Christmas and Dec 26, because you KNOW a bunch of kids get the game for Christmas