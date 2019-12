Xbox: buscamos eliminar, virtualmente, los tiempos de carga

En algún momento, quizá pecando de ingenuidad, pensamos que el futuro traería tiempos de carga más cortos y la llegada de las unidades de almacenamiento a las consolas parecía aportar a la causa, sin embargo, la realidad mostró otro resultado y hay veces en las que tenemos que lidiar con descargas, actualizaciones y tiempos de carga. Afortunadamente, las nuevas consolas de Sony y Microsoft atenderán esta situación gracias a las unidades de estado sólido y en el caso del próximo Xbox, este es un objetivo importante para el equipo de desarrollo.

Durante una entrevista con GameSpot, Jason Ronald, director y gerente de programación de Xbox, habló sobre los planes que tiene el equipo desarrollador para lidiar con los tiempos de carga, que si bien no pueden desparecer por completo, si pueden reducirse e incluso manejarse de forma discreta. Al respecto, el directivo señaló: "realmente se trata de dar a los desarrolladores las herramientas y las capacidades para usar el hardware de la manera más eficiente posible. Un buen ejemplo de eso está en la unidad de estado sólido. Básicamente, hemos alcanzado el límite de lo que es posible con la unidad de rotación tradicional y estamos en los límites superiores del rendimiento bruto que podemos alcanzar. Por lo tanto, hemos invertido en unidades SSD NVMe y también estamos brindando a los desarrolladores muchas capacidades nuevas para tratar de eliminar virtualmente los tiempos de carga".

Posteriormente, Ronald señaló que una de las capacidades de las que se busca dotar al nuevo Xbox, en cuanto al manejo de los tiempos de carga, es reducirlos a su mínimo perceptible para que no impacten la experiencia de juego: "ya sea un juego basado en niveles, donde voy del nivel 1 al nivel 2, o si piensas en un juego masivo de mundo abierto y realmente quieres viajar rápido o teletransportarte desde un extremo del mundo al otro, no debería tener esta experiencia de carga que me saca de la inmersión. Eso será posible con algunas de las inversiones que hemos realizado en el sector de entrada y salida (i/o)".

