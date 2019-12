Así puedes obtener una copia gratuita de TowerFall Ascension

¿Todas las ofertas te dejaron sin dinero pero quieres más juegos? Te encantará saber que hay una manera de conseguir un juego gratis. Se trata de TowerFall Ascension, un divertido título de combate.

Como puedes imaginar, este juego está disponible gratis como parte de la promoción de regalos navideños de la Epic Games Store. Esto significa que para obtenerlo lo único que tienes que hacer es visitar este enlace, añadirlo a tu carrito y completar el proceso de compra.

Ten en cuenta que esta promoción no estará disponible para siempre. De hecho, sólo podrás aprovecharla durante 24 horas, ya que otro juego tomará el lugar de TowerFall Ascension en la promoción de la Epic Games Store. En otras palabras: tienes hasta las 10:00 AM de mañana para añadirlo a tu colección. Por el momento, Epic no ha anunciado cuál será el próximo juego gratis, pero un arte de su tienda parece indicar que será SUPERHOT.

