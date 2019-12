Un temible Jedi caído podría estar en camino a Fortnite

Unos días atrás Fortnite fue el escenario para proyectar un nuevo avance de la nueva película de Star Wars, The Rise of Skywalker. Este evento sirvió no sólo para reunir a los fans de estas 2 franquicias, sino para llevar el contenido de una a la otra, pues skins y armas de la serie de Disney estuvieron disponibles en el título de Epic Games. Al parecer, esto no terminará ahí, sino que más skins podrían agregarse muy pronto.

En esta ocasión, las pistas podrían resultar más creíbles para muchos, ya que provienen de la división francesa de PlayStation y fueron compartidas por el usuario de Twitter HYPEX. En la tienda en línea de la compañía aparecieron un par de imágenes que delatan los planes de Epic Games de agregar a otros 2 personajes de la icónica franquicia espacial. En específico, las imágenes muestran a Kylo Ren y a Zorii Bliss, lo que significa que la plataforma se adelantó un poco al lanzamiento de estas apariencias, que se especula que estén disponibles la noche de hoy, 20 de diciembre, en la tienda de objetos.

Es importante mencionar que el material no explica de qué se trata, pero algo que está claro es que formará parte del evento de colaboración entre Fortnite y Star Wars, el cual está activo desde la semana pasada y hasta ahora ha agregado a los 3 personajes Rey, Finn y Sith Trooper, así como varios elementos, entre los que destaca el sable de luz como arma.

Asimismo, te recordamos que por el momento no hay nada oficial, pero, tomando en cuenta que la fuente es PlayStation France, es muy probable que sólo sea cuestión de tiempo para que se haga realidad la llegada de estos atuendos. Te mantendremos informado; mientras, te dejamos con las imágenes a continuación.

PS4 Just leaked "Kylo Ren" & "Zorii Bliss" skins' official Pics! Maybe in the shop tonight ? pic.twitter.com/G4lS9sEhwZ — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 20, 2019

¿Qué te parecieron los diseños? ¿Crees que lleguen a Fortnite? ¿Intentarás obtenerlos en caso de que estén disponibles? Cuéntanos en los comentarios.

El evento de Star Wars en Fortnite comenzó con la transmisión de un adelanto de la nueva película de la serie y está en curso con mucho contenido temático. Esta colaboración trascendió, pues incluso el actor Mark Hamill compartió un momento con el jugador profesional de Fortnite Ninja.

