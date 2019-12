Jefe de Gearbox pone en duda declaraciones de Phil Spencer sobre Xbox Series X

Gracias a la sorpresiva presentación del nuevo Xbox en The Game Awards 2019 ya sabemos más detalles sobre la nueva consola de Microsoft y no se puede negar que el hype por lo que podrá hacer está por lo más alto. Sin embargo, así como hay certidumbre en unos sectores, hay dudas respecto a otros y esto ha dado pie a un debate sobre la manera en que Xbox, ya sea en su modelo Series X u otro, lidiará con el poder que existe en su hardware. Recientemente, esta discusión tuvo respuesta en las palabras de Phil Spencer y Randy Pitchford, jefe de Gearbox Software.

Un reporte de Gamesindustry.biz compartió las respuestas que dieron Phil Spencer, jefe de Xbox, y Randy Pitchford, jefe de Gearbox, al debate sobre la nueva consola de Microsoft que se generó a partir de un análisis realizado por sitio especializado Digital Foundry. De acuerdo con la información, todo comenzó cuando el sitio puso en duda el aumento al doble de la densidad de los transistores, por lo que, desde su perspectiva, Xbox Series X sacaría su poder del aumento en la frecuencia del procesador. Sin embargo, esto, de acuerdo con el sitio, aumentaría la potencia pero a costa del aumento de calor por lo que la consola necesitaría una innovación tecnológica en términos de disipación térmica.

Estas declaraciones se basaron en la Ley de Moore, la cual dictó originalmente un aumento al doble de los transistores de un microprocesador cada 2 años, y aunque el tiempo ha visto como ese periodo se ha ampliado, parece que nos estamos acercando al punto de estancamiento en que la cantidad de transistores es tal que los límites tecnológicos actuales hacen difícil sacar el calor generado de forma veloz, lo cual afecta el procesador por sobrecalentamiento.

Pues bien, tras la publicación de este artículo, Phil Spencer respondió elogiando el análisis e interés de Digital Foundry por el nuevo Xbox, pero señaló lo siguiente: "a medida que la ley de Moore se ralentiza y nuestras ambiciones de rendimiento aumentan, esto conduce a la innovación del diseño. Las innovaciones de software también serán críticas - Xbox Series X reescribe las reglas del diseño de consola - y el nivel de potencia debería ser extraordinario".

DF does good work. As Moore's law slows and our perf ambitions increase it leads to design innovation. Software innovations like VRS will also be critical - Xbox Series X rewrites the rules of console design - and the power level should be extraordinary https://t.co/1Kddsolxti

Sin embargo, la respuesta de Phil Spencer no convenció a Randy Pitchford, jefe de Gearbox, quien la consideró como insuficiente e incluso hizo una analogía del supuesto poder de Xbox Series X con la famosa "milla en 4 minutos", récord único en el mundo conseguido por Roger Bannister, atleta británico en 1954 quien corrió esa distancia en ese tiempo: "¿Se está desacelerando la Ley de Moore? ¿Cuántos transistores hay en Xbox Series X? ¿Qué pasa si la Ley de Moore es como la milla de 4 minutos? Tu ambicioso mensaje para Xbox One X fue inspirador, pero para Xbox Series X, bueno, me parece más una excusa".

Is Moore’s Law slowing down? How many transistors in the Series X? What if Moore’s Law is like the 4-minute mile? Your ambitious message for the Xbox One X was inspiring, but for Series X, well, this feels more like an excuse. https://t.co/7ihDmwWzO3