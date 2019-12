Borderlands 3 vendió más que Red Dead Redemption 2 en su debut en PC

La Epic Games Store se ha hecho de varias exclusivas en el terreno de PC. Entre las más importantes figuran Borderlands 3 y Red Dead Redemption 2. Estos 2 juegos tuvieron un lanzamiento por encima de lo normal, pero al compararlos entre sí hubo 1 que despuntó y el público en esta ocasión favoreció al juego de Gearbox Software.

La firma de análisis SuperData reveló hoy las cifras de ventas de videojuegos en PC, consolas y dispositivos móviles durante el mes pasado. Lo que más da de que hablar es que Red Dead Redemption 2 tuvo un debut un poco tibio, ya que vendió alrededor de 408,000 unidades en su mes de exclusiva en Epic Games Store. Como mencionamos, son números muy buenos, pero al contrastarlos con los de otras producciones gigantes son opacados. La compañía comparte las cifras de Borderlands 3, que logró vender más de 1.78 millones de copias en su mes de debut.

Es muy probable que esta diferencia se deba al periodo de exclusividad que tenía cada título. Lo que queremos decir es que las cifras de ventas de Borderlands 3 tal vez fueron más fuertes debido a que el acuerdo de exclusividad era más extenso, lo que habría movido a los usuarios a comprarlo al no querer esperar 1 año para jugarlo en Steam. Red Dead Redemption 2, en cambio, llegaría sólo 1 mes antes a Epic Games Store, lo que probablemente hizo a muchos jugadores esperarse a la versión de Steam sólo unos días más.

Es importante también tomar en cuenta que Red Dead Redemption 2 llegó 1 año después a Epic Games Store, mientras que Borderlands 3 tuvo un debut en esta plataforma a la par del de las consolas.

En el sector de PC es League of Legends el título que lidera la lista de ganancias generadas, mientras que en móviles Honour of Kings continúa su hegemonía, superando a los populares Candy Crush Saga o Clash of Clans. En cuanto a las consolas, Pokémon Sword & Shield lograron vender aproximadamente 2.72 millones de copias en su primer mes, lo que hizo que superaran a otros grandes lanzamientos de Nintendo, como Luigi’s Mansion 3 o The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019).

Los consumidores en todo el mundo gastaron alrededor de $9.5 MMDD durante el pasado noviembre, lo que representó un aumento de 5% respecto al mismo mes, pero de 2018.

¿Qué piensas de esta recepción de Red Dead Redemption 2? ¿Compraste el juego por medio de la Epic Games Store? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Red Dead Redemtion 2 también dio mucho de que hablar en Steam, pues su lanzamiento en esta otra plataforma de PC registró ventas moderadas. Por el contrario, Gearbox Software festejó las ventas en Epic Games Store.

Borderlands 3 está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC (vía Rocket Launcher, Epic Games Store y Steam). Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha o saber sobre sus características si visitas nuestra reseña escrita.

