Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ya no será exclusivo de Switch

Konami anunció Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution a principios de este año para Nintendo Switch. La compañía llegó a un acuerdo para que este lanzamiento de la popular franquicia de cartas fuera exclusivo de la consola híbrida.

Por fortuna, más fans de la saga podrán disfrutar esta entrega, pues su exclusividad para Nintendo Switch se acabará próximamente. Fue durante Jump Festa 2020 que Konami anunció la llegada de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution a más sistemas.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution — disponible en Amazon

Para ser exactos, el juego ahora llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC (vía Steam). La compañía no confirmó una fecha de lanzamiento de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution en estas nuevas plataformas.

Por otro lado, también lanzará una importante actualización para la versión de Switch. El update será gratuito y llegará el próximo año. Se agregarán cartas nuevas, entre las que estarán Crystron Halqifibrax, I: P Masquerena y Firewall Dragon Darkfluid.

Con estas novedades, el juego contará con más de 10,000 cartas. Por si fuera poco, Ai, Revolver, Soulburner y otros personajes de Yu-Gi-Oh! VRAINS aparecerán en el título como duelistas.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution debutó el pasado 20 de agosto para Nintendo Switch. El juego se ofreció por $39.99 USD en una edición digital y una física. El juego con cartucho incluyó 3 cartas para el TCG: Progleo, Micro Coder y Cynet Codec.

Por ahora, Konami no ha dado detalles sobre las formas de distribución que tendrá el juego en las nuevas plataformas. Dicho esto, desconocemos si habrá lanzamiento físico con cartas especiales para el TCG. Deberemos esperar por más información al respecto.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution está disponible para Nintendo Switch. Llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC (vía Steam) en una fecha por confirmar. Aquí encontrarás más información sobre él.

Fuente