El próximo año conoceremos el primer juego de The Initiative, estudio de Xbox

La falta de contenido first-party durante el ciclo de Xbox One fue uno de los lastres que tuvo que cargar la marca y esto llevó a un planteamiento de la estrategia que se pondría en marcha para la nueva generación, el cual busca revertir dicha situación y mostrar una faceta que no necesariamente tiene que ver con Halo, Gears of War o Forza. Xbox Game Studios es una realidad y una de las apuestas importantes está enfocada en The Initiative, estudio que podría mostrar su primer trabajo el próximo año.

Un artículo de Game Informer dedicado al presente y futuro de Xbox en cuanto a hardware, servicios y videojuegos, abordó los planes que tiene la marca para presentar una alineación de juegos first-party atractiva para la nueva generación. En ese sentido, la publicación destacó el equipo que se ha formado en The Intiative, estudio conformado por creativos que han trabajado en Rockstar Games, SIE Santa Monica, Insomniac y otros, pues además de concentrar esfuerzos para crear un título AAA para la nueva etapa de Xbox, se ha apoyado en especialistas del cine para explorar nuevas formas de expresión a través de los videojuegos.

Precisamente, al abordar lo que pasa con The Initiative, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, aseguró que en los próximos 12 meses veremos los primeros avances del juego que se está gestando en este equipo, el cual ha estado en desarrollo desde 2018.

La nueva etapa de Xbox es una realidad y de inicio sabemos que girará en torno a Xbox Series X, la nueva consola de la división de juegos de Microsoft que a unos días de su revelación ha generado un debate interesante.

