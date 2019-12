¿Hellblade II será exclusivo de Xbox Series X? Greenberg responde

Microsoft no solo nos sorprendió hace algunos días con la revelación de Xbox Series X, su próxima consola. La compañía también aprovechó el escenario de The Game Awards 2019 para mostrar el primer e increíble trailer de Senua’s Saga: Hellblade II, secuela del afamado título de Ninja Theory.

El juego fue confirmado únicamente para llegar a la nueva consola, pero los jugadores se preguntan si hay posibilidades de verlo en otras plataformas. La comunidad tiene esperanzas, sobre todo por la estrategia de distribución que Microsoft ha seguido en los últimos meses.

Además, la primera entrega debutó paulatinamente en todos los sistemas actuales disponibles, incluyendo Nintendo Switch. Un usuario de Twitter cuestionó a Aaron Greenberg, gerente general del área de mercadotecnia de Xbox, sobre el tema.

Para sorpresa de algunos, el directivo confirmó que Senua’s Saga: Hellblade II no llegará únicamente a Xbox Series X. Greenberg fue claro y aseguró que el juego está en desarrollo de manera exclusiva tanto para el próximo Xbox como para PC.

It’s being made exclusively for Xbox and PC.