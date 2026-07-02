Hace un par de semanas, Asha Sharma, la sucesora de Phil Spencer, reconoció los problemas que enfrenta la división de videojuegos de XBOX. La ejecutiva anunció cambios como parte de un “reinicio” de la marca, y ya es un secreto a voces que muy pronto habrá despidos masivos a lo largo y ancho de toda la organización.

Las interrogantes giran en torno a cuáles serán los estudios que se verán afectados y cuántas personas perderán su empleo como parte de esta reestructuración. Se espera que pronto haya información oficial, pero mientras tanto surgen informes y reportes que dan cuenta de la escala de los recortes que se avecinan.

En medio de esta incertidumbre, surgió un reporte que preocupó profundamente a los fanáticos de Obsidian Entertainment, autores de títulos de culto muy queridos por la comunidad.

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¿Obsidian Entertainment está en negociaciones para evitar un cierre?

Desde hace algunas semanas, se especula sobre cuáles podrían ser los estudios propios de XBOX que caminan en la cuerda floja. Hay mucha información al respecto, y deberemos esperar hasta que Microsoft se pronuncie al respecto y brinde más detalles de carácter oficial.

Mientras tanto, los reportes señalan que Ninja Theory, autores de la serie Hellblade; Compulsion Games, desarrollador de South of Midnight; y Double Fine, equipo a cargo de la franquicia Psychonauts, llevan a cabo negociaciones con XBOX para independizarse y evitar un cierre definitivo.

En días más recientes surgieron otros informes que señalan que Arkane Lyon, estudio responsable del próximo Marvel’s Blade; y Undead Labs, productor de State of Decay 3, también está en riesgo. En medio de estos rumores, Christopher Dring de The Game Business advirtió que, de igual forma, Obsidian Entertainment corre peligro.

“Xbox busca reasignar sus gastos. La compañía quiere invertir en sus grandes franquicias como Halo, Gears, Fallout y demás. Y para ello, necesita recortar presupuestos en otros ámbitos. Estudios como Compulsion, Ninja Theory, Double Fine, Obsidian, Undead Labs y otros están en plena negociación con Microsoft para evitar su cierre”, afirmó el comunicador.

Christopher Dring explica que, incluso si Obsidian Entertainment hubiera tenido un excelente desempeño en 2025, no habría importado. El reportero señala que tanto Avowed como The Outer Worlds 2 podrían haber vendido 5 veces más copias, y “eso no habría compensado la caída de ventas de Call of Duty”.

“Candy Crush, Minecraft y Warcraft, todos esos grandes juegos de XBOX, hacen que muchos de los títulos más pequeños parezcan completamente insignificantes”, señaló Dring en su programa para The Game Business.

Obsidian Entertainment es ampliamente conocido por sus videojuegos de rol y ocupa un lugar muy especial en los corazones de los fans por ser el desarrollador de Fallout: New Vegas, considerado por muchos como la mejor entrega de la franquicia. También fue el responsable de Avowed y The Outer Worlds, y tiene a sus espaldas uno de los pocos juegos multijugador exitosos de XBOX: Grounded.

Reportes advierten que Obsidian Entertainment podría cerrar por culpa de los despidos de XBOX

A pesar de los informes, Obsidian estaría a salvo

Debido a que el estudio es uno de los pilares de XBOX, muchos jugadores reaccionaron a los rumores con miedo y preocupación. Y es que sería irónico que Microsoft quiera enfocarse en sus franquicias más importantes como Fallout al mismo tiempo que cierra el estudio que trabajó en uno de los títulos más aclamados de dicha serie.

Ahora bien, parece que los fanáticos pueden respirar tranquilos. Poco después de que se publicó el reporte de Christopher Dring, Jason Schreier, una de las fuentes más fiables del sector, negó los rumores y afirmó que Obsidian Entertainment está a salvo, aunque reconoce que obtendremos más información hasta el lunes.

“A pesar de un informe publicado esta mañana, puedo confirmar que Obsidian no está en negociaciones para evitar el cierre. Aún hay muchos detalles por definir sobre los despidos (la situación se aclarará el lunes), pero Xbox mantendrá Obsidian, según fuentes cercanas a la situación”, afirmó el periodista de Bloomberg.

Finalmente, Jordan Middler, editor de VGC, señaló que varias fuentes le dijeron “varias veces recientemente” que el estudio se encuentra en las primeras etapas de la producción de un nuevo Fallout. Dicha información, claro está, carece de confirmación oficial.

Obsidian trabajaría en un nuevo Fallout

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