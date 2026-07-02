Los Dioses de la Destrucción introdujeron una nueva escala de poder al universo de Dragon Ball. Goku, Vegeta y otros guerreros Z han entrenado sin parar para no quedarse atrás; sin embargo, todo indica que nuevos personajes igual de poderosos que Beerus, Champa y compañía llegarán pronto a la franquicia.

Un insider de Dragon Ball asegura que un próximo proyecto de la saga incluirá a nuevos Dioses de la Destrucción, quienes tendrán un rol muy importante en la historia, aunque su papel en la franquicia en general aún permanece como un misterio.

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Próximo proyecto de Dragon Ball introducirá nuevos Dioses de la Destrucción, según insider

Los fanáticos de Dragon Ball están muy emocionados, pues varios proyectos nuevos vienen en camino para continuar con el legado que dejó Akira Toriyama. Sin duda, uno de los más esperados es Dragon Ball Xenoverse 3, el nuevo título de Bandai Namco. Supuestamente, esta entrega incorporará novedades interesantes al universo de la IP.

Geekdom101, informante de todo lo relacionado con Dragon Ball, compartió un reporte que emocionó a todos los fanáticos de la saga. Durante una transmisión, aseguró que la historia de Dragon Ball Xenoverse 3 introducirá a varios personajes nuevos, incluyendo a los Dioses del Tiempo de la Destrucción.

En teoría, sería un nuevo grupo de dioses asociados a Beerus y que tendrían un importante objetivo en común: preservar y vigilar las líneas del tiempo. Supuestamente, serán personajes inspirados en dinosaurios, con apariencias antropomórficas y chibi.

Los Dioses del Tiempo de la Destrucción formarían un grupo independiente al de los 12 dioses que Toriyama introdujo en Dragon Ball Super. Sin embargo, no está claro sí serán parte del canon o sólo estarán presentes en el universo de Xenoverse.

Los fanáticos están emocionados por el reporte de Geekdom101, pues confían en su información. Anteriormente, filtró muchos detalles relacionados con Dragon Ball Daima, el anime más reciente que trajo de regreso a Goku en su versión de niño.

Dragon Ball Xenoverse 3 presentaría a nuevos Dioses de la Destrucción relacionados con el tiempo

Dragon Ball Xenoverse 3 incluirá otras novedades para la franquicia

La historia del nuevo videojuego se ambientará en el año 1000 y permitirá a los fans tener aventuras en West City. Los jugadores formarán parte del Great Saiya Squad, un grupo dedicado a defender la ciudad y acabar con cualquier peligro que la ponga en riesgo.

Bandai Namco confirmó que el título presentará a personajes clásicos, como Krillin, Piccolo, Vegeta, Trunks del futuro y Ten Shin Han, pero también introducirá nuevos rostros como Brett, Lilica, ROM y Tap.

Por supuesto, también tendrá innovaciones en cuanto a mecánicas de juego. Por ahora, se ha revelado el sistema Soul Assist, que permitirá ejecutar un poderoso ataque combinado con un aliado. También está Soul Switch, una mecánica que dejará aprovechar “el poder del alma” de icónicos personajes.

Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá un atractivo elenco de nuevos personajes

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