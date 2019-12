Juegos de generaciones pasadas tendrán mejoras en Xbox Series X

Como sabes, la retrocompatibilidad es algo muy importante para Microsoft. Tanto que será una de las características principales de la próxima generación de Xbox cuando debute. Dicho esto, parece que Microsoft no se va a confirmar con que simplemente se puedan correr juegos viejos en esta plataforma, sino que busca que sea el mejor lugar para jugarlos.

Tarjeta de saldo Xbox $600 MXN ― disponible en Amazon

Phil Spencer, jefe de Xbox, fue el invitado del más reciente episodio (645) de Major Nelson Radio, el podcast de Larry Hryb, director de programación de Xbox LIVE. Ahí el directivo habló sobre la revelación del Xbox Series X, así como el viaje que ha pasado Xbox en la transformación que vivió en esta generación.

Uno de los temas que tocó Spencer fue el de la retrocompatibilidad, reconociendo que era algo que faltó en el lanzamiento del Xbox One. Dicho esto, una vez que la implementaron y también lanzaron el Xbox One X, sintieron que no bastaba con que fuera compatible con ellos, sino que también fuera el mejor lugar para disfrutarlos.

“Nuestro gran desafío era: ¿podemos hacer que juegos hechos para otra consola corran mejor? (…) Vamos a intentar que estos juegos corran mejor. Vamos a intentar que los juegos para [Xbox] 360 corran mejor, vamos a intentar que los juegos para el Xbox One original corran mejor. No lo hicimos con todos, pero esa fue parte del viaje”, señaló.

Más adelante, Spencer dejó claro que este sentimiento sigue existiendo. Es por esto que busca que Xbox Series X sea el mejor lugar para jugar todas las generaciones de Xbox. Desafortunadamente, no compartió detalles sobre el tipo de mejoras que podemos esperar por esto.

“Una de las cosas que buscamos con Xbox Series X es que sea el mejor lugar para jugar. La razón por la que lo llamamos Xbox es porque será el mejor lugar para jugar tus juegos para Xbox. Vas a tener juegos que aprovechen todo el poder de Xbox Series X, pero también vas a tener algunos juegos que fueron escritos en generaciones pasadas y queremos que esos corran increíblemente bien”, apuntó.

¿Qué te parecieron las declaraciones de Phil Spencer? ¿Crees que la retrocompatibilidad será uno de los puntos más fueras de la próxima generación de Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

Aprovechamos que hablamos sobre Xbox Series X para contarte que ya revelaron cómo evitaron que la revelación de la consola fuera filtrado antes de su revelación oficial. También creemos que te interesará saber que Spencer considera que su diseño será ideal para ediciones especiales. Para finalizar, te contamos que será posible acostar la consola.

Puedes ser más sobre el Xbox Series X si haces clic aquí.