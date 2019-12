De esta forma se evitaron las filtraciones sobre Xbox Series X

La revelación de Xbox Series X fue la mayor sorpresa de The Game Awards 2019. Las compañías son muy cuidadosas con anuncios de este calibre, pues es común que información sobre sus proyectos más relevantes se filtre antes de tiempo.

Por fortuna, en este caso no se supo nada mediante filtraciones, así que el impacto de la inesperada presentación fue mayor. A algunos días de la revelación de Xbox Series X, Geoff Keighley, presentador de The Game Awards 2019, reveló cómo se evitaron filtraciones de la consola.

Todo se mantuvo en secreto gracias a un plan que idearon Keighley y Phil Spencer, jefe de Xbox. De acuerdo con los detalles, durante los ensayos de la presentación no se mencionó en ningún momento a Xbox Series X.

En cambio, Spencer practicó su discurso con un guion falso, donde mencionaba un anuncio relacionado con Xbox Game Pass. Keighley aseguró en su cuenta de Twitter que la primera vez que Spencer mencionó Xbox Series X fue en la presentación oficial.

One of the ways we kept the Xbox Series X a surprise is revealed in this @variety story: In rehearsals @XboxP3 read a fake script about Game Pass. The first time he mentioned Series X was during the live show. https://t.co/JHRKyU7Zse