CoD: Modern Warfare es el juego más vendido de Navidad en Reino Unido

La suerte le sigue sonriendo a Call of Duty y luego de la polémica que rodeo el debut de las entregas recientes, parece que la franquicia por fin cumplió su promesa de poner "las botas en el suelo" y la recepción de Call of Duty: Modern Warfare lo ha demostrado desde su lanzamiento. De ahí que no sea sorpresa que el título sea uno de los más vendidos del año y que actualmente se haya llevado las ventas navideñas en Reino Unido.

El reporte semanal de ventas de UKIE ya está aquí y tal como se esperaba, Call of Duty: Modern Warfare fue el juego más vendido de Reino Unido durante los días previos a la celebración navideña gracias a un aumento de 42% en sus ventas, mismo que sirvió para ubicarse en la primera posición. El éxito de la entrega de Infinity Ward fue suficiente para superar a la entrega más reciente de otra de las franquicia que suele estar en los primeros lugares año con año, FIFA, lo que significa que el título de Activision se llevó las ventas navideñas por encima de FIFA 20.

Call of Duty: Modern Warfare - Disponible en Amazon y Green Man Gaming

Luego, en la tercera posición se encuentra Star Wars Jedi: Fallen Order, título de Respawn que se convirtió en un éxito instantáneo desde su lanzamiento. Asimismo, en los lugares 4 y 5 se colocaron Mario Kart 8 Deluxe y Luigi's Mansion 3, quienes representaron a Switch en los primeros lugares.

Finalmente, el dato curioso lo aportan Crash Bandicoot N.Sane Trilogy y Crash Team Racing: Nitro-Fueled, remakes que volvieron al Top 10 gracias a un aumento importante en sus ventas.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente