¿Xbox Game Pass es sostenible? Spencer aclara dudas de los fans

Los videojuegos como servicio, en específico aquellos con la modalidad de suscripción a decenas de ellos, llaman la atención por la cantidad de IP que ponen a disposición de los usuarios. Sin embargo, es común que algunos se pregunten si el modelo es sostenible no sólo para prestador del servicio, sino para todas las partes involucradas, como los desarrolladores, las distribuidoras e incluso la industria en general. Al parecer, esto no es un problema que aqueje al servicio de Microsoft, Xbox Game Pass, pues recientemente la compañía dejó claro que es sostenible y que será clave para su próxima consola.

En el podcast número 645 de Larry “Major Nelson” Hryb (vía Wccftech), Spencer habló sobre varios temas relacionados con la marca. Uno de ellos fue Xbox Game Pass e incluso aprovechó la oportunidad de recordar los inicios del proyecto y como llegaron a llamarlo Gameflix o, por su nombre clave, Arches.

Más adelante, el ejecutivo reflexionó sobre uno de los temas en los que piensan sus usuarios: la sostenibilidad del servicio. Ante esto, Spencer menciona que le ha ido muy bien a la iniciativa no sólo en Xbox One, sino también en PC, plataforma en la cual apenas tiene unos meses de existencia, además de que aseguró que no hay nada de qué preocuparse, pues este modelo ha arrojado buenos resultados tanto a ellos como a todas las partes involucradas.

“Diré que a Xbox Game Pass justo ahora le está yendo muy bien para nosotros y las personas que están en esto y es algo… Creo que va a ser muy interesante, como Xbox se lanza el próximo año, y será algo interesante cuando las personas piensen en ello: ‘Espera un minuto, ya tengo esta biblioteca de juegos en esta plataforma’. Nunca hemos tenido una consola que se haya lanzado con una biblioteca de juegos que las personas vayan a tener disponibles en el día 1”, expresó Spencer.

¿Eres de los que se ha preguntado sobre la sostenibilidad del proyecto a largo plazo? ¿Disfrutas de las bondades de este servicio? ¿Estás contento con el catálogo de juegos disponibles en Xbox Game Pass? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Aunque, como es normal, algunos títulos salen del servicio, muchos otros se agregan a menudo. Los más recientes incluyen el aclamado título de CD Projekt RED The Witcher III: Wild Hunt, y otras propuestas interesantes, como TABS. Esta plataforma tiene el gran atractivo de recibir juegos en su lanzamiento, como Gears 5 y próximamente llegará Ori and the Will of the Wisps. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Xbox Game Pass si checas esta página.

