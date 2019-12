Más Pokémon oscuros necesitan tu ayuda en Pokémon GO

Una de las novedades de gameplay que llegaron en 2019 a Pokémon GO fue la posibilidad de atrapar Pokémon oscuros, criaturas que fueron manipuladas por el Team GO Rocket. Si eres de los aficionados a coleccionar estas variantes de Pokémon, entonces estarás ocupado en estas fechas, pues hoy se reveló que varias especies más serán afectadas por el Team GO Rocket.

Por medio de las notificaciones del juego, se anunció que a partir de hoy, 24 de diciembre, los Entrenadores Pokémon podrán encontrarse con los Pokémon oscuros Delibird, Absol y Bagon. Así que si estabas esperando la oportunidad de atrapar a algún ejemplar oscuro de estas criaturas ésta es tu oportunidad.

Si eres un Entrenador Pokémon novato y no sabes cómo conseguir a esta clase de Pokémon, permítenos contarte que no se trata de Pokémon comunes y corrientes, sino que son criaturas creadas por el Team GO Rocket. Debido a ello, no se conseguirán de la forma convencional dentro del juego, esparcidos por el mundo. Lo que deberás hacer para atraparlos es ir a Poképaradas en las que esté un miembro del Team GO Rocket y luchar contra él y su Pokémon. Si logras derrotarlo, entonces tendrás la oportunidad de capturar a la criatura oscura. Una vez capturada, podrás darle más poder, evolucionarla o incluso liberarla, con lo cual harás que cambie un poco su apariencia distintiva.

Para combatir a Delibird, que es un Pokémon tipo Hielo y Volador, te recomendamos llevar contigo Pokémon tipo Roca, Eléctrico, Lucha, Acero o Fuego. Bagon es tipo Dragón, así que será débil contra Pokémon tipo Hielo, Dragón o Hada. En cambio, Absol es tipo Siniestro, por lo que debes llevar criaturas tipo Peleador, Bicho o Hada si quieres tener más probabilidades de ganar el combate.

¿Cómo recibes esta característica? ¿Es uno de estos 3 Pokémon tu favorito? ¿Esperabas que estuvieran disponibles más versiones oscuras? Cuéntanos en los comentarios.

Este anuncio forma parte de las celebraciones de fin de año de Pokémon GO, gracias a las cuales se consentirá a los Entrenadores Pokémon con premios, incubadoras y muchas otras sorpresas. Dentro de los eventos de 2020 que ya fueron confirmados está el Día de la comunidad de enero, el cual incluso ya tiene fecha. Mientras esperas la llegada de ese día, puedes ir mejorando tu amistad con tu Pokémon compañero a través de una nueva función de realidad virtual que te permitirá interactuar con tu amigo de formas nuevas.

Pokémon GO está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.