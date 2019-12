CD Projekt RED es una de las compañías de videojuegos que más han crecido

CD Projekt RED lleva años viviendo un romance con la industria, en particular después del éxito de The Witcher: Wild Hunt, título que significó el ascenso de la compañía a los primeros planos. Prácticamente, se puede considerar que la empresa polaca está en su mejor momento hasta la fecha y esto no solo por la recepción y reconocimiento que ha tenido, también por su impresionante crecimiento en el sector financiero.

Un reporte de Bloomberg destacó el crecimiento que ha tenido CD Projekt RED desde 2009, el cual es cuantificable en términos del sector financiero, donde es una de las compañías con mayor crecimiento en este periodo. De acuerdo con la información, el rendimiento registrado por la empresa de Polonia en el mercado de valores ha sido de 21,000%, lo cual representa el mayor índice de crecimiento que se tenga registrado en el STOXX Europe 600.

Compra Cyberpunk 2077 ― Disponible en Amazon

Asimismo, el reporte reconoce que los mejores niveles de crecimiento se han dado desde 2015 tras el debut de The Witcher: Wild Hunt e insisten en que la prueba de fuego tendrá lugar en 2020 con el debut de Cyberpunk 2077. título que podría convertirse en la consolidación de la compañía. En ese sentido, el sitio señaló que la estrategia de CD Projket RED de concentrarse en el desarrollo de un solo título para garantizar la mejor calidad, ha sido adecuada y la previa al debut del nuevo juego ha visto un crecimiento en el valor de la compañía de 86% o sea $6800 MDD.

Cyberpunk 2077 debutará el 16 de abril en PS4, Xbox One, PC y STADIA. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con la nueva entrega de CD Projket RED, como la revelación de los artistas que integran la banda sonora.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente