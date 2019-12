Estos son los juegos más descargados para Nintendo Switch en 2019

Estamos a prácticamente 1 semana de que termine 2019. Esto significa mucho para la mayoría de las personas en todo el mundo y sirve para reflexionar sobre lo sucedido en el año. Para Nintendo también fue muy importante, pues 2019 representó un año de mucha bonanza para Nintendo Switch y gran parte de la causa está en el catálogo de títulos disponibles digitalmente. Para mostrar cuales fueron los títulos más favorecidos por sus usuarios, la compañía hoy dio a conocer los juegos más descargados de 2019.

Por medio de las noticias de Nintendo Switch (vía Nintendo Everything) la compañía dio a conocer los juegos digitales más descargados para su consola durante 2019. Como te imaginarás, la lista es liderada por Fortnite, el título gratuito de Epic Games que llegó a la consola a mediados de 2018. El segundo título más descargado fue Super Smash Bros. Ultimate, lo cual no toma por sorpresa, pues es uno de los títulos exclusivos más llamativos para Nintendo Switch, que debutó casi al empezar el 2019, dicho sea de paso.

Lo que quizá llame más la atención de los jugadores es que en la lista de los 5 juegos más descargados aparecen los títulos publicados por Microsoft Minecraft y Cuphead, en el puesto 3 y 4, respectivamente, lo que da cuenta de lo atractivas que resultaron estas 2 experiencias para los gustos de los usuarios de Nintendo. Asimismo, sorprende que Untitled Goose Game haya cautivado a tantos jugadores a pesar de haber salido hace algunos meses.

Algo importante que debe mencionarse es que no se hace distinción entre los juegos que son free-to-play y los que no, por lo que hay que acotar que Fortnite es un juego cuya descarga no cuesta, mientras que la de los otros juegos de la lista sí representa un gasto para los consumidores.

Te dejamos con la lista de los 10 títulos más descargados a continuación.

Fortnite

Super Smash Bros. Ultimate

Minecraft

Cuphead

Untitled Goose Game

Pokemon Sword

Fire Emblem: Three Houses

NBA 2K19

New Super Mario Bros. U Deluxe

Dragon Ball FighterZ

¿Qué te parecen los resultados de estos títulos? ¿Probaste algunos de estos juegos en 2019?

Aprovechamos que hablamos sobre lo que 2019 dejó a la industria del videojuego para contarte que Twitch compartió la lista de juegos más vistos en este año y, a diferencia de la información de los títulos más descargados para Nintendo Switch, Fornite no estuvo en el primer lugar.

