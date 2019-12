Ya está disponible un adorable atuendo en Free Fire

Como te informamos días atrás, Garena preparaba muchas sorpresas para los usuarios Free Fire. Entre ellas estaba el evento web Adorable Pingüinín, el cual presentaría una atuendo exclusivo y que podría conseguirse por medio de diamantes. Si estabas esperándolo, entonces estas noticias te alegrarán, pues el evento ya comenzó.

En esta ocasión, tendrás la oportunidad de ganar el conjunto Adorable Pingüinín. Como puedes ver, se trata de un atuendo basado en Caroline. La novedad de esta apariencia es que el personaje está vestido con un suéter, una bufanda navideña y un gorro que asemejan a un pingüino tierno.

Si estás interesado en este premio, debes saber que necesitarás 10 diamantes para hacer 1 giro o puedes aprovechar y gastar sólo 90 diamantes por 10 giros, lo que representa un ahorro de 10%. Si giras múltiples veces, recuerda que podrás reclamar recompensas adicionales: si haces 10 giros podrás obtener unos lentes; una patineta si lo haces 30 veces, o un emote si haces 50 giros.

Para ganar el Paquete Pingüinín será necesario que en las 3 imágenes de la máquina aparezca Caroline con el traje. Si no obtienes esta combinación, no te preocupes, que podrás obtener otros premios como el la camisa o el pantalón Juvenil (informal), Alas Púrpuras, Oro×3000, Oro×1000, Caja de Año Nuevo, Granada Calabaza o Items y Fragmentos de Personaje, que dependerá de la alineación de imágenes. Pero eso no es todo, si tienes mucha suerte incluso podrás ganar el premio mayor, que consiste en un lote de 9999 diamantes, para ello, tendrás que obtener la imagen de 3 diamantes en un solo giro.

Te recordamos que actualmente está disponible una promoción que te permite comprar objetos con un gran descuento de hasta 75%. Así que te recomendamos que cheques cuanto antes la selección disponible para que obtengas el que te interese a un precio rebajado, ya que la oferta estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Y tú, ¿qué piensas del evento Adorable Pingüinín? ¿Ya conseguiste el atuendo para Caroline? ¿Cuántos diamantes gastaste para obtenerlo? Cuéntanos en los comentarios.

En días pasados se anunció que estaría disponible un evento web protagonizado por el Dino Era de Hielo. Si quieres saber las novedades que llegarán en los próximos días, te invitamos a checar este enlace.

