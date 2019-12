Grand Theft Auto V fue el juego más descargado en la época navideña en Europa

Es bien sabido que Grand Theft Auto V es uno de los juegos más llamativos de la anterior generación de consolas y que incluso ha logrado ser el mejor título vendido de la actual en varias partes del mundo. A pesar de ello a muchos todavía resulta sorprendente que el juego no agote su combustible luego de 6 Navidades en el mercado. Si eres una de esas personas, seguramente te sorprenderás más al saber que en su Navidad 7 continúa siendo uno de los títulos más vendidos en Europa.

Esto lo sabemos gracias a las cifras de GSD por parte de ISFE (vía GamesIndustry.biz[/i]). Según la información, el título de Rockstar consiguió ser el juego más descargado durante la época navideña en la región EMEAA, conformada por Europa, Oriente Medio, África y Australia.

Algo que se debe acotar es que Grand Theft Auto V fue la entrega más descargada, pero su versión en formato físico no tuvo un desempeño tan sobresaliente, pues, en conjunto con las digitales, las ventas totales lo posicionaron en el puesto 4 de la tabla global. No obstante, esto no quita mérito al juego de Rockstar, que ha logrado mantenerse al lado de gigantes como FIFA 20 y Call of Duty: Modern Warfare (2019), títulos recientes, en comparación con uno que debutó en 2013.

En la lista de ventas tanto en formato físico como en digital, el título que lideró fue precisamente FIFA 20, seguido de Call of Duty: Modern Warfare (2019). En la lista también aparece el otro título de Rockstar Red Dead Redemption 2. Algo que destaca es la participación de Nintendo en la tabla, pues varios títulos exclusivos lograron estar en puestos importantes. Esta compañía no revela las ventas en formato digital, por lo que la información únicamente es la de los juegos en formato físico, y seguramente serían más altas en total.

Sin más, te dejamos con la lista de los títulos más vendidos del 16 al 22 de diciembre.

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Grand Theft Auto V

Luigi's Mansion 3

Mario Kart 8 Deluxe

Just Dance 2020

Pokemon Sword

Red Dead Redemption 2

Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020

Y tú, ¿qué opinas de estos resultados de Rockstar? ¿Esperabas tal respuesta de los fans luego de poco más de 6 años del lanzamiento del juego original? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Parte del éxito se puede explicar con el contenido que Rockstar sigue llevando al título por medio de diversas actualizaciones gratuitas. La más reciente añadió mucho contenido navideño, una nueva estación de radio y otra adición más permitió asaltar el casino The Diamond. Debido a la gran repercusión que ha tenido la producción desde su lanzamiento en 2013, TIME lo considera el mejor juego de la década.

Grand Theft Auto V está disponible en consolas de pasada y actual generación, así como en PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página. o si lees nuestra reseña.

