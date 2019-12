Productora de The Witcher está consciente de las quejas de los fans

La serie de The Witcher en Netflix lleva algunos días disponible. La adaptación de la franquicia creada por Andrzej Sapkowski logró generar muy buenos comentarios, pero también hubo personas que no estuvieron satisfechas. Algunas de ellas no están contentas con el contenido de los capítulos, pues no les pareció que el material de la serie estuviera apegada a la obra literaria. Esto, sin embargo, tiene una explicación y fue la productora la que la compartió con los fans.

Por medio de su cuenta de twitter, la encargada de la serie de televisión, Lauren S. Hissrich, dejó claro que está al pendiente de la retroalimentación de los fans en torno a los primeros capítulos de The Witcher, en ella figuran algunas inconsistencias que no agradaron a algunos seguidores. En específico, varios espectadores se quejan del material representado en la primera temporada, pues consideran que el orden en el que se presentaron los hechos no fue el mejor, tomando en cuenta las tramas de los libros.

De acuerdo con Hissrich, esto tiene una explicación que para muchos puede parecer aceptable. La creativa señala que de haber contado historias cortas que sentaran el mundo de The Witcher habría hecho que no se presentaran a personajes clave, como Ciri o Yennefer sino hasta temporadas más adelante, lo que causaría un conflicto al conocer únicamente a Geralt, pues el cambio de enfoque en los personajes sería confuso para la audiencia.

Sin embargo, estas decisiones no son perfectas, y no todas las personas estarán satisfechas con la adaptación, algo que es normal. Pero lo que dejó claro es que nunca toman estas decisiones sin pensarlo profundamente.

“Como escritores, entendemos que —incluso con fundamentos— los fans pueden no estar de acuerdo con los cambios que hicimos. ¡Y está bien! Tuvimos que tomar decisiones difíciles, y no siempre lo hacemos de manera correcta. Pero es importante para mí que los fans sepan que esas decisiones no se tomaron a la ligera. Nunca”. Explicó Hissrich.

-- it's potentially confusing to say: forget monster-hunting. Take the last two-three years of what you've been watching, and tuck it away. Because that little girl you've only just met? SHE is the key to this whole universe, and will be the center of almost every story to come.