Ofertas de la semana: Spider-Man, Gears of War, Ni No Kuni Remastered

Bienvenido una vez más a nuestra última guía semanal del año con las mejores ofertas para los gamers. A pesar de que aún encuentras buenos descuentos en nuestra guía de Navidad, te quisimos traer un listado final para que puedas obtener los mejores juegos a los mejores precios. ¡Gracias por seguirnos y comencemos!

Marvel's Spider-Man: Game of The Year Edition (PS4) con 17% de descuento

¿Qué podemos decir de Spider-Man? Peter Parker no es solo uno de los superhéroes más populares de Marvel, también tiene habilidades arácnidas que permiten que cualquier título en el que controles a este personaje sea divertidísimo. En Spider-Man de Insomniac, utiliza tus telarañas para moverte por todo Nueva York a cientos de metros del suelo, acaba con decenas de icónicos enemigos o sigue muy de cerca la relación de Peter con Mary Jane y el nacimiento del Spidey de Miles Morales. Además, debido a que este producto es la edición juego del año, incluye contenido descargable, como misiones y retos extra.

Gears of War Ultimate Edition (Xbox One) con 40% de descuento

Gears of War es una de las IP más populares de Xbox y gran razón por la que el 360 fue un verdadero éxito a nivel mundial. Si no pudiste disfrutar la entrega original en su momento, ahora podrás hacerlo y de la mejor manera posible. Gears of War Ultimate Edition es una remasterización completa del primer título, con gráficos en Full HD, jugabilidad a 60 cuadros por segundo e iluminación, ambientes, personajes y cinemáticas recreadas en su totalidad. Además, en adición a la campaña regular, también podrás disfrutar 5 capítulos extra que originalmente fueron exclusivos de la versión de PC. Nunca fue un momento mejor para adentrarse en el mundo de Gears of War.

Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered (PS4) con 46% de descuento

¿Eres fanático de los RPG de turnos? ¿Te encanta la animación japonesa? Entonces no te puedes perder la versión remasterizada de Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch, título RPG desarrollado por Level 5 y que cuenta su historia por medio de animación creada por el legendario Studio Ghibli y música compuesta por el famoso Joe Hisaishi. Aunque este hermoso juego fue lanzado originalmente para PlayStation 3, ahora también puedes disfrutarlo en PlayStation 4 con gráficos y rendimiento mejorados.

¿Qué te parecen estas ofertas? ¿Aprovecharás alguna? ¡Déjanos tus comentarios!