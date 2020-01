Ya puedes hacer equipo con el legendario Solgaleo en Pokémon Masters

Una de las tantas compañías que no hicieron esperar a sus fans para mostrar las sorpresas que tenían guardadas para el nuevo año es DeNA, pues comenzó el 2020 llevando a primera hora mucho contenido a Pokémon Masters. Como te comentamos días antes, la desarrolladora llevaría a cabo un evento legendario nuevo y Cynthia llegaría a los reclutamientos. Si eras una persona que aguardaba por esto, entonces te tenemos buenas noticias, pues ambos eventos ya están disponibles.

En la más reciente actualización de Pokémon Masters, que ocurrió a fin de año, DeNA dio inicio al evento "La criatura que se nutre del Sol", con el cual todos los jugadores podrán formar equipo con uno de los Pokémon legendarios de Alola, Solgaleo.

Algo que los fans agradecerán mucho es que en esta ocasión el evento legendario será un poco más dinámico. Esto lo decimos porque no se necesitarán muchos combates para desbloquear a Solgaleo. Luego de conseguirlo, será necesario elevar sus estadísticas de combate, y para ello se requerirá ganar muchos combates ya sea en solitario o en multijugador en línea. Afortunadamente, esta vez subirlo de nivel y enseñarle movimientos no será tan tardado, ya que los desarrolladores ajustaron la progresión para que no fuera tan intenso el grinding.

Si deseas desbloquear a esta legendaria criatura, deberás seleccionar el evento La criatura que se nutre del sol para así descubrir la interesante historia que explica por qué Solgaleo está en Passio. Luego de ganar unos enfrentamientos, será posible jugar en línea y tras varios combates recibirás la cantidad de recursos suficientes (100) para desbloquearlo y que se te una como pareja compi. Posteriormente, se desbloquearán más misiones en solitario, pero antes querrás subirlo de nivel, así que tendrás que combatir varias veces de forma solitaria o en cooperativo y ganar más objetos necesarios para subirlo de nivel. Es importante mencionar que una vez que lo obtengas no desaparecerá luego del término del evento.

New legendary event! Team up with Solgaleo in The Beast That Devours the Sun!



According to Professor Bellis, an incredible Pokémon can be seen at sunrise atop Pasio’s mountains. Join Hau and Roxie to discover the truth behind the rumor!#PokemonMasters pic.twitter.com/jYJzGA9Ive — Pokémon Masters (@PokemonMasters) January 1, 2020

Por otro lado, debes saber que Cynthia, la Campeona del Alto Mando de Sinnoh ya está disponible para unirla a tu equipo. De hecho, también arribó por medio del Pokéfestival, el cual permite elevar sus probabilidades de aparición a 2%, al igual que a Lance. Así que no encontrarás mejor oportunidad para reclutarla. Toma en cuenta que esta promoción es temporal y no se sabe si los 2 poderosos entrenadores regresarán luego de que termine este periodo.

Finalmente, te recomendamos que inicies sesión a diario en los próximos días, pues está en curso una celebración que te permitirá reclamar muchos premios al ingresar al juego. En total serán millares de gemas que te servirán para reclutar más parejas compi. De igual forma, aprovechamos para informarte que están disponibles muchos eventos más para entrenar Pokémon de diferentes tipos.

Introducing sync pair: Cynthia & Garchomp!



📝 Cynthia is not just the Champion of Sinnoh but also an archeologist who studies Pokémon history and mythology. Her love for Pokémon runs so deep, she went on an adventure as a child with her Pokédex.#PokemonMasters pic.twitter.com/qIBsBTXZJV — Pokémon Masters (@PokemonMasters) January 2, 2020

5★ Cynthia & Garchomp are coming soon to the sync pair scout!



Check out their sync move—Earthquake of Ancient Lore! Using it unleashes Mega Garchomp!#PokemonMasters pic.twitter.com/DUmImpQpcr — Pokémon Masters (@PokemonMasters) December 30, 2019

Y tú, ¿ya conseguiste a Cynthia? ¿Usarás tus gemas para tratar de reclutarla? ¿Participarás en el evento legendario? Compártenos tus respuestas en los comentarios.

Como ves, DeNA escuchó la retroalimentación de los fans, y hoy el juego es muy diferente al que debutó en septiembre. De hecho, se espera que en los próximos meses llegue más contenido nuevo que dé nuevos aires al sistema de combate, así como nuevas parejas compi que amplíen el catálogo de personajes.

Pokémon Masters está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias sobre él si checas esta página.

