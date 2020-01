Pronto sabremos más sobre los proyectos de PlatinumGames

Entre las compañías que expresaron sus resoluciones para este nuevo año, una de las que más destaca es PlatinumGames. Decimos esto a raíz de la cantidad de proyectos en los que participa y lo prometedores que aparentan ser, tomando en cuenta, además, producciones previas. No obstante, no sabemos mucho sobre su lanzamiento, pero tal parece que no tendremos que esperar mucho, ya que en los próximos meses comenzará la ola de información sobre la compañía japonesa.

En una entrevista con el portal Inside Games (vía Siliconera), los directivos del estudio dejaron ver que 2020 será un año con una gran variedad de sorpresas y que comenzarán a salir a la luz dentro de muy poco. De acuerdo con el presidente de PlatinumGames, Kenichi Sato, 2019 sería el año de grandes revelaciones, pero se les adelantó un poco el calendario. Debido a ello, las noticias comenzarán a aparecer temprano en 2020.

El jefe del estudio, Atsushi Inaba, respaldó las declaraciones de Sato al mencionar que harán anuncios tanto grandes como pequeños en todo el año y que no tendremos que esperar mucho, pues dentro de los primeros meses comenzarán a revelarse.

Según Sato, el estudio aprovechará toda la atención que las personas prestarán a Japón en 2020, en especial por los Juegos Olímpicos, para generar interés en el estudio, por lo que será una gran oportunidad para presentar sus proyectos.

Como ves, 2020 será un gran año para PlatinumGames y, aunque no se mencionó a qué proyectos se refieren, hay un par que viene a la mente. Estamos hablando de BABYLON’S FALL y Bayonetta 3, que fueron anunciados hace unos años. De hecho, recientemente compartieron más arte del primero y semanas atrás se celebraron los 10 años de existencia de la serie Bayonetta.

¿Qué piensas de estas declaraciones? ¿Estás emocionado por lo que está por venir para el estudio? ¿Qué juego te emociona más? Cuéntanos en los comentarios.

No podemos dejar de lado los proyectos que PlatinumGames no ha anunciado. Aparte de los juegos antes mencionados, el estudio trabaja en 2 propiedades completamente nuevas. En 2019 la desarrolladora dejó claras sus intenciones de distribuir sus juegos por su cuenta, así que es posible que sepamos de esta nueva faceta pronto. Puedes encontrar más noticias relacionadas con PlatinumGames si visitas esta página.

Fuente