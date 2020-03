Aseguran que el Battle Royale de Call of Duty no será totalmente independiente

Uno de los principales rumores que tiene a los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare (2019) muy impacientes es la posible llegada del Battle Royale, que supuestamente se llamará Warzone. Se había rumorado que esta adición sería independiente del juego base, pero nuevas pistas apuntan a que probablemente lo será, pero parcialmente.

Por medio de un video, el canal de YouTube TheGamingRevolution (vía Comic Book) brindó más pistas extraoficiales sobre Warzone. De acuerdo con la información, los rumores sobre un posible modo totalmente desligado de Call of Duty: Modern Warfare (2019) no son del todo correctos, pues sí tendría un tipo de comunicación con el juego base.

Según TheGamingRevolution, Warzone sí será algo independiente y hasta free-to-play, pero para disfrutar todas sus bondades será necesario contar con una copia del juego. Esto supuestamente será así porque el progreso del modo de juego estará ligado con el de Call of Duty: Modern Warfare (2019), específicamente con el ranking y el sistema de Pase de Batalla.

¿Qué significa todo esto?

Los archivos que se encontraron en el juego sugieren que aquellos que no tengan el título principal no podrán tener acceso a algunas características, se cree que habrá una especie de limitante en la progresión, que quizá recorte las recompensas obtenibles (como cosméticos y Operadores), lo que invitará a los usuarios a obtener el juego principal para poder desbloquear todas las adiciones.

¿Llegará un Battle Royale al nuevo Call of Duty?

Si bien la fuente es muy confiable, según refiere Comic Book (tomando en cuenta que información previa ha resultado ser cierta), la verdad es que por el momento no hay confirmación por parte de Infinity Ward ni Activision, por lo que no se sabe con certeza si existe dicho modo de juego. No obstante, hay pistas aparte de éstas que sugieren que es real y que será revelado pronto.

Incluso unas medidas que tomó Activision contra unos informantes (que revelaron detalles de Warzone) podrían ser indicadores de que este modo existe y que la compañía sólo espera el momento ideal para presentarlo públicamente. Te mantendremos informado.

Algunas pistas dentro del título hacían pensar que Warzone sería revelado el pasado 3 de marzo, pero como ves, no fue así. Sin embargo, las pistas extraoficiales siguen apareciendo, mientras Activision no dice nada al respecto.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC: Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

