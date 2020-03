SEGA pospondrá los anuncios de Sonic que tenía preparados para SXSW 2020

SEGA tendría una prometedora presentación en SXSW 2020, de acuerdo con un anuncio varias semanas atrás. Desafortunadamente, el evento no se llevaría a cabo debido a las preocupaciones en torno al coronavirus. Esto dejó a SEGA sin lugar para anunciar las sorpresas relacionadas con Sonic, pero no todo son malas noticias, pues la compañía ya prepara una alternativa para hacer sus anuncios.

Por medio de la cuenta oficial de Sonic en Twitter, SEGA lamentó la cancelación de SXSW, lugar en el cual tendría un panel enfocado en Sonic. Asimismo, la compañía reveló que esto no quiere decir que los fans se quedarán sin el par de sorpresas que preparaban, sino que ya trabajan en llevarles el contenido planeado para el panel a través de un evento con un nuevo formato en algún punto de abril.

Por si te lo perdiste: estos personajes casi aparecían en la película de Sonic.

La distribuidora y desarrolladora nipona ya había comentado que los fans americanos tendrían la oportunidad de asistir a un panel en SXSW 2020 para enterarse de detalles relacionados con el Erizo Azul, entre los cuales destacaba 1 par de sorpresas, por lo que es probable que SEGA las incluya en este festejo. No se sabe qué esperar de estas 2 sorpresas, si será relacionado con la película live-action, mercancía en general o con un videojuego nuevo.

Asimismo,se desconoce a qué se refiere SEGA con este “nuevo formato”, pero es posible que sea parte de las transmisiones recién inauguradas Sonic Station Live. Te mantenremos informado.

We're sad to see SXSW cancel, but we respect the call and we're working hard to bring our Sonic Panel content to you all in a new format this April!