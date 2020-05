Halo Infinite: filtran supuestos detalles del juego, ¿deberías creerlos?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Halo Infinite es sin duda uno de los juegos más esperados para este año. El nuevo proyecto de 343 Industries llegará junto con Xbox Series X, así que hay muchas expectativas en esta aventura del Master Chief, que también estará disponible para Xbox One y PC.

Si estás al tanto de las noticias sobre el juego, seguramente sabes que hace poco se filtraron supuestos detalles sobre su campaña y su componente multijugador. 343 Industries no ignoró la información y habló al respecto.

Recientemente se compartieron detalles sobre Halo Infinite en los foros de reddit. Se especificaba que había detalles filtrados sobre la campaña y el multiplayer del título, lo que generó emoción y dudas entre los fans de la serie.

Por fortuna, John Junyszek, encargado de la comunidad de 343 Industries, aclaró la situación. Junyszek aseguró que las filtraciones son falsas y recomendó a los jugadores mantenerse alejados de este tipo de publicaciones.

Asimismo, el miembro de 343 Industries comentó que solo se debe confiar en detalles e información proporcionada a través de los canales oficiales de la franquicia.

De hecho, la fuente que publicó las supuestas filtraciones aceptó que todo era falso. En la publicación se mencionaba un nuevo sistema de misiones para la campaña, un mundo semiabierto con 4 zonas y diversas modalidad para el multijugador.

“No hacemos comentarios sobre rumores y especulaciones, incluyendo las filtraciones (ya sean reales o falsas), porque tratar de abordarlas todas sería difícil. Ya que la persona admitió que eran falsas, sirve como un buen recordatorio para no confiar en las filtraciones y seguir @Halo para las últimas noticias”, agregó Junyszek.

Since today's @RedditHalo 'leak' admitted to being fake, please remember to only trust messaging from official @Halo channels. We're close, just hang in there 🤘 pic.twitter.com/yeMPwdx7LW