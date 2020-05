RUMOR: el próximo Call of Duty se llamará Black Ops Cold War

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Como todos los años, la especulación sobre el nuevo Call of Duty no puede faltar. En esta ocasión hay más incertidumbre, pues desde hace tiempo hay rumores que apuntan a que la nueva entrega de la franquicia bélica estará inspirada en los hechos de la Guerra Fría. Pues bien, al parecer Activision explorará este tema al mismo tiempo que lo hace bajo la línea de su popular serie Black Ops.

Esto se cree en la comunidad de la serie luego de que el informante Okami publicara en Twitter una imagen que sugiere que la próxima iteración se llamará Call of Duty: Black Ops Cold War, lo que deja ver que Activision planea abordar de nueva cuenta hechos históricos de forma realista, algo muy alejado de la última entrega de la subserie Black Ops, que llevó a los jugadores a eras avanzadas.

Por otro lado, confirmaría que la nueva entrega se transformó en Call of Duty: Black Ops y que la Guerra Fría formaría parte de él en el apartado de la campaña para un jugador.

Pues ver la imagen que compartió el usuario Okami a continuación. Es importante decir que la ilustración obviamente no es la oficial, sino que se usó arte del primer juego y añadió el “Cold War”, haciendo alusión a como se llamaría el nuevo juego. Si dudas de esta información, te mencionamos que este usuario anticipó la llegada de Call of Duty: Warzone, según refiere Charlie Intel.

¿Qué pasa con el nuevo juego de Call of Duty?

Como cada año, Activision lanzará una nuevo título de su exitosa serie FPS Call of Duty. No obstante, ya estamos casi a mitad de año y la desarrolladora no ha mostrado planes para revelarlo oficialmente. Como comparativa, te recordamos que el año pasado se anunció Call of Duty: Modern Warfare (2018) a finales de mayo.

Sabemos que la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) pudo haber influido en el proceso de desarrollo, retrasando quizá la fecha de revelación. Sin embargo, debes saber que la distribuidora ya confirmó que el nuevo título Call of Duty llegará este año, aunque no ha confirmado cual será la desarrolladora encargada de hacer realidad este proyecto, pero se especula que será Treyarch, luego de que hubiera problemas con Sledgehammer y Raven.

¿Qué opinas de esto? ¿Estás interesado en los eventos en los que presuntamente estará inspirado el nuevo Call of Duty? ¿Piensas comprarlo? Cuéntanos en los comentarios.

Que todavía no se haya anunciado la nueva iteración de Call of Duty no significa que Activision no haya lanzado nuevos juegos de la serie. Esto lo decimos porque en los últimos meses llegó por sorpresa la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterizada. Por otro lado, los inconvenientes que supuestamente hubo en el desarrollo de Sledgehammer no se traducen en que ya no prepara nuevos proyectos; al contrario, recientemente se anunció que trabajará en múltiples desarrollos. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Call of Duty si visitas esta página.

